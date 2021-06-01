Вице-адмирал Юрий Сухачев умер в Петербурге на 76-м году жизни. Фото: submarinersclub.ru

30 мая 2021 года в Санкт-Петербурге умер вице-адмирал Юрий Сухачев, расследовавший гибель подлодки «Курск» и руководивший операцией по ее подъему. Смерть морского офицера наступила на 76-м году жизни. Об этом сообщает Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

- Клуб моряков-подводников с глубоким прискорбием сообщает, что 30 мая 2021 года на 76 году умер член Совета Клуба, вице-адмирал Юрий Александрович Сухачев, - говорится в тексте некролога на сайте клуба. - Юрий Александрович прошел яркий и сложный жизненный путь морского офицера, гражданина и патриота. Прошел все ступени военно-морского образования от легендарного «Ленкома» до Академии Генерального Штаба. Его офицерская карьера от лейтенанта до вице-адмирала – командующего флотилией стратегических подводных ракетоносцев Северного флота, служит достойным образцом отношения к делу, которому предан.

Причины смерти Юрия Сухачева и где именно он умер, не разглашаются.

Справка «КП»:

Юрий Александрович Сухачев родился в Ленинграде в 1948 году. В 1970-м окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского Комсомола, после чего был направлен служить на Северный флот.

В 1990-м году окончил Военную академию Генерального штаба. В 1996-1998-м - Командующий третьей флотилией подводных лодок Северного флота. В 1999-м назначен начальником института Аварийно-спасательного дела и глубоководных работ. В этом качестве, в составе Правительственной комиссии участвовал в расследовании причин гибели подлодки «Курск» и руководил работой водолазов, участвовал в разработке проекта и в подъеме субмарины.

В 2003-м году уволен в запас.

Похоронят Юрия Сухачева на Серафимовском кладбище Петербурга, том самом, где создан мемориал и покоятся члены экипажа подлодки «Курск».