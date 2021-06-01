На Валаам пустили уникальный туристический маршрут. Фото предоставлено пресс-службой РЖД.

Карелия продолжает удивлять туристов новыми интересными маршрутами. Два года назад в регионе был запущен единственный в России регулярный поезд на паровой тяге - «Рускеальский экспресс». А буквально на днях в городе Сортавала РЖД открыла новый ежедневный турмаршрут на остров Валаам.

- Для нас это необычный интермодальный маршрут, который включает в себя как железнодорожный, так и водный транспорт - скоростное судно «Метеор». Это наш вклад в развитие внутреннего туризма в России, - говорит заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. - Уверен, новый туристический маршрут также станет визитной карточкой Карелии, как и «Рускеальский экспресс».

Теперь туристам из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска будет гораздо проще (и интереснее!) добираться до острова Валаам. Кстати, этот проект стал первым в истории железных дорог России.

- Впервые в едином модуле совмещается пассажирское железнодорожное сообщение из Москвы и Санкт-Петербурга с водным транспортом до нашей «жемчужины» - Валаама. Важно, что часть мест по социальным ценам будет предоставляться жителям острова и работникам Валаамского монастыря, - отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Новый туристический маршрут организован АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». Чтобы пассажирам было удобно пересаживаться с прибывающих поездов на «Метеоры», была построена и оборудована низкая платформа для приема поездов. Она находится в близости от причала для отправления «Метеоров» на остров Валаам. Общая длина платформы составляет 100 метров, один край платформы примыкает к железнодорожному пути, другая часть платформы огорожена и служит смотровой площадкой на залив Вакколахти. Также с нее можно спуститься на пирс и далее пройти на причал города Сортавала

Для удобства пассажиров расписание «Метеоров», курсирующих от Сортавалы до острова Валаам и в обратном направлении, состыковано с расписанием поездов, прибывающих (и отправляющихся) на станцию Сортавала и новый остановочный пункт Сортавала-Центр.

При покупке билета по маршруту Москва – Валаам, Санкт-Петербург – Валаам или Петрозаводск – Валаам с использованием схемы «поезд + «Метеор» оформляется единый проездной документ. Также пассажиры могут купить билет только на маршрут Сортавала Пристань – остров Валаам в зависимости от желаемого времени пребывания на острове.

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Сколько стоит проезд

Стоимость проезда на «Метеоре» по маршруту в одну сторону варьируется от 980 до 3900 рублей в зависимости от класса обслуживания, времени отправления и экскурсионной программы по Валаамскому монастырю (с обедом или без него). Для детей действуют детские тарифы (до 5 лет – проезд бесплатный без занимания отдельного места, от 5 до 10 лет – скидка 50%). Граждане, проживающие на острове Валаам, работники Валаамского монастыря и предприятий, расположенных на острове, имеют право льготного проезда.

Приобрести билеты как на мультимодальный маршрут, так и отдельно на «Метеор» можно на сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» или в кассах.