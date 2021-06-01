Кандидат медицинских наук Сергей Ануфриев: Коронавирус с нами навсегда, но это не плохо!

Нужно помнить: SARS-CoV-2 отличается высокой склонностью к мутациям. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новый коронавирус SARS-CoV-2, скорее всего, останется с нами навсегда. Но это не страшно: по словам ученых, велика вероятность того, что уже в обозримом будущем люди начнут реагировать на него точно так же, как на заурядную простуду. О том, куда движется эволюция вируса, почему коллективный иммунитет защитит нас только на время, и надо ли делать вакцинацию сезонной, «КП-Петербург» рассказал кандидат медицинских наук, основатель и директор Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев.

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

По словам Ануфриева, главное, о чем нужно помнить: SARS-CoV-2 отличается высокой склонностью к мутациям. Мутирует он активно, много и со вкусом – так, что на данный момент на территории одной лишь России циркулирует порядка 13 000 штаммов, каждый из которых хоть немного, да отличается от других.

- Именно этим в значительной степени и объясняется то, что люди, переболевшие во время условной первой и второй волн, в третью заболевают повторно, - отмечает эксперт. – И именно поэтому коллективный иммунитет к коронавирусу у жителей, например, Петербурга или Москвы или любой другой территории можно определять только на очень конкретный период. Например, на три-четыре месяца – именно за это время, как правило, успевают появиться новые генные структуру и в большом объеме нараститься новые мутации. Понятно, что здесь играет роль еще и фактор неопределенности – скажем, с каким-то из новых штаммов приобретенный иммунитет сможет справиться, а с каким-то – нет. Но в среднем можно говорить именно о трех-четырех месяцах.

СЛАБЕЕТ С КАЖДОЙ МУТАЦИЕЙ?

Но отставить панику. По словам Сергея Ануфриева, вирус мутирует не хаотично – он хоть, согласно научному определению, и не совсем живой, но тем не менее стремится к одной определенной цели. Мы о ней уже рассказывали: выше заразность, ниже летальность. И то, что сейчас наблюдают ученые-вирусологи, в эту нехитрую схему вполне укладывается.

- Даже сейчас, например, подавляющее большинство новых инцифированных переносят заболевание в легкой форме, - отмечает Ануфриев. – Поэтому есть вероятность, что COVID-19 превратится в типичное сезонное респираторное заболевание уже в обозримом будущем. Другое дело, что у Петербурга здесь есть своя специфика. Все же наш город – это в основном город пожилых, у которых на фоне инфицирования могут возникать различные, в том числе тяжелые, осложнения.

Что же касается вакцинации от коронавируса - поскольку, как мы уже говорили, SARS-CoV-2 регулярно дает новые штаммы, не исключено, что она тоже станет сезонным мероприятием.

- Ближайший аналог – вакцина от гриппа, - заключает специалист. - Каждый год она приходит новая, направленная против конкретного штамма. Скорее всего, так будет и здесь – по крайней мере все к этому идет.

МНЕНИЕ

Антон Барчук, кандидат медицинских наук, директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге:

- Вопрос коллективного иммунитета пока что изучен недостаточно хорошо. И какие-либо выводы мы, к сожалению, сможем делать только постфактум. Нам даже сейчас посмотреть не на кого, потому что толком ни одна более-менее крупная страна еще не набрала необходимых 80 % «иммунизированного» населения – ни за счет естественной заболеваемости, ни за счет вакцинации. Научные же данные противоречивы: в одних публикациях говорится, что иммунитет действительно будет временным, в других – что есть высокая вероятность того, что он окажется устойчивым в том числе перед новыми штаммами. Так что остается только ждать – ждать и наблюдать за развитием событий.

Что касается конкретно Санкт-Петербурга, то в апреле мы оценивали «иммунную прослойку» населения примерно в 55%. С тех пор никаких резких изменений не случилось, возможно она стала немного больше - 60-65%: не выросли скачком ни заболеваемость, ни темпы вакцинации. Такими темпами достаточная иммунная прослойка, скорее всего, сформируется в Северной столице в течение лета – тогда и будем смотреть, что это нам дало.

ЦИФРЫ

За весь период в Петербурге вакцинировано 688 078 человек. Из них 573 720 полностью завершили цикл вакцинации.