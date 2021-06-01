«Все до единого пройдут тестирование»: Губернатор Петербурга рассказал о ситуации с коронавирусом накануне ПМЭФ-2021

За здоровьем участников ПМЭФ-2021 будут следить очень пристально. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в городе накануне старта Петербургского международного экономического форума - ПМЭФ-2021. По его словам, для потенциальных больных уже приготовлены места в больницах.

- Мы пока не победили COVID-19. Но нам есть что мы противопоставить новой инфекции. Мы организованы и сосредоточены. Мы создаем дополнительные места в стационарах. Но делаем это потому, что нам необходим резерв коек для Петербургского международного экономического форума. Если вирус обнаружится у кого-то из участников, он будет немедленно направлен в стационар, - заявил губернатор в эфире «Радио России».

При этом количество участников форума будет ограничено пятью тысячами и в основном все они будут находиться на основной площадке в Экспофоруме, что в пригородном Пушкинском районе Петербурга.

- Все до единого гости и участники форума пройдут тестирование на коронавирус. В гостиницах и местах пребывания организованы дистанционное измерение температуры и визуальный контроль. Практически весь персонал, работающий на ПМЭФ, включая водителей, привит от ковида, - отметил губернатор.

Александр Беглов отметил, что с начала пандемии в мире не проводилось мероприятий такого масштаба в очной форме. Но форум очень важен для имиджа города, для возрождения туризма и для восстановления экономики.

- Мы поставили перед собой цель – перейти к так называемой «новой нормальности». Город должен жить обычной жизнью и делать то, что привык, но с «поправкой» на эпидемию, - подчеркнул градоначальник.

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