«Важный пассажир»: как заботились о безопасности маленьких попутчиков раньше и почему Петербург первый в этом вопросе сейчас

Сегодня мы вспоминаем о том, как важно следить за безопасностью детей, особенно на дорогах. В прошлом веке детские кресла были скорее диковинными аксессуарами, а в наши дни без специального сиденья или бустера уже не обойтись.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

В России еще для детей петербургских аристократов и царской семьи делали собственные роскошные экипажи. Мастера строили такие «игрушки» основательно, с учетом новейших достижений каретного дела. На некоторых были пластинчатые С-образные и полуэллиптические рессоры. Благодаря ним экипаж ехал плавно, без тряски на неровностях дороги, и юные пассажиры чувствовали себя комфортно.

Шло время, развивалась техника, на Западе появились машины, а чуть позже и детские кресла. Первое разработали в 1935 году в США. Оно напоминало стульчик-лошадку. Чуть позже вышла другая разновидность: небольшой табурет на салазках, который ставили на переднее сиденье и никак не удерживали. Неудивительно, что его прозвали детской катапультой — при резком торможении ребенок мог упасть.

Но, пожалуй, самый большой вклад в дело сохранения жизни на дорогах внесла Швеция. В 1957-м они узаконили ремни безопасности. Правда, они были больше похожи на те, что сейчас используются в самолетах. А через год под эгидой ООН появилось «Соглашение об обеспечении безопасности детей в автотранспорте». Каких-то конкретных рекомендаций оно не содержало, но автоконцерны начали всерьез задумываться о сохранности маленьких пассажиров. Детей начали пристегивать. Но не взрослыми ремнями, а специальными: они отчасти напоминали портупеи.

Наконец, в 1959 году инженер Volvo Нильс Болин разработал трехточечный ремень безопасности — сегодня без него не обходится ни один автомобиль.

МИРОВОЙ СТАНДАРТ

С 2013 года детское кресло стало обязательным атрибутом любого российского родителя-автомобилиста. Иначе штраф — 3 тысячи рублей. Такси — не исключение, перевозить ребенка можно только в специально оборудованных машинах. А в 2017 году в такси появился «Детский» тариф. Петербуржцы одними из первых смогли опробовать его в приложении Яндекс Go.

— Сейчас сиденья можно заказать не только в «Детском» тарифе, но и в тарифах «Комфорт», «Комфорт +», «Ультима». У нас есть сиденья для любого возраста: от 9 месяцев до 12 лет, — рассказали «КП» в Яндекс Go. — Достаточно один раз заказать машину с нужным устройством и не беспокоиться — приложение запомнит ваш выбор. А водитель — поможет установить кресло и не будет раздражаться, если ребенок начнет капризничать. Таксисты, имеющие доступ к выполнению детских поездок, проходят подготовку совместно с психологами Института дошкольного образования. К тому же к детскому тарифу могут подключиться только таксисты с рейтингом не ниже 4,8 из 5.

В Северной столице с ее капризной погодой услуга особенно актуальна. Ведь до многих секций или кружков в центре приходится добираться из спальных районов. В переполненное метро ребенка отпускать волнительно, поэтому семьи, у которых нет своего автомобиля, все чаще выбирают такси.

ОСОБЕННЫЙ СЛУЧАЙ

У Рафили 12-летний сын Динар. Он учится в школе и занимается хоккеем на санях, или следж-хоккеем, — это паралимпийская версия хоккея на льду, которая требует от игроков большого физического напряжения.

— Динар не может ходить сам, у нас нет автомобиля, поэтому любая поездка отнимает много сил и времени, а у нас школа, тренировки, врачи, — рассказывает Рафиля. — Наш благотворительный фонд «Живи, малыш» подключил нас к проекту Яндекса «Помощь рядом», и мы теперь можем бесплатно ездить и на занятия, и в больницу. И мы все успеваем. Машина приходит в течение 3-5 минут. Водители всегда помогают, если нужно.

Водители-партнеры сервиса Яндекс Go, которые подключены к программе «Помощь рядом», проходят дополнительную подготовку и обучение.

Рафиля отмечает, что бесплатное такси повышает качество жизни и помогает приезжать на занятия вовремя и полными сил.