Как выглядела Софья Таюрская до Little Big и знакомства с Ильичом

Софья Таюрская сейчас имеет массу поклонников Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

30-летняя солистка группы Little Big Софья Таюрская впервые рассказала о том, как боролась с лишним весом. Дело в том, что в школьное время девушка не была такой подтянутой и стройной, какой ее сейчас знают поклонники. И, как призналась певица в интервью Ксении Собчак, ее это очень сильно смущало. В 2009 году на своей странице в соцсети Таюрская пообещала, что "откачает жир". К счастью, к таким радикальным методам не пришлось прибегать.

А вот такой Софья была в детстве Фото: СОЦСЕТИ

- Жир я не откачивала, - призналась Софья в интервью телеведущей и добавила, что перманентно худеет и старается ходить в спортзал.

Так Софья выглядела в школе Фото: Иван Макеев/соцсети

Но давайте посмотрим, как выглядела София Таюрская до того, как в 2014 году попала в Little Big и познакомилась с будущим возлюбленным Ильей Прусикиным. На одном из школьных фото 2008 года Софью не узнать - из-за объемов девушка выглядит намного старшего своего возраста! Но на многих остальных снимках будущая звезда имеет почти такую же фигуру, как и сейчас. Ее образ также не сильно изменился - певица всегда выглядела эффектно.

Софья Таюрская не сильно изменилась со времен студенчества Фото: СОЦСЕТИ

- Я испробовала все диеты, которые только можно. Я поняла, что мне всю жизнь нужно будет себя ограничивать, я смирилась, - призналась Софья Собчак. - Я поняла, что либо я буду отпускать все на самотек и плохо выглядеть, либо я буду изучать этот вопрос. Первый раз я похудела в школе. Потом к концу первого курса университета я сбросила 10 кило. И так я все время откатывалась: то набирала вес, то скидывала. Я 10 лет в постоянном состоянии похудения. Я не могу сказать что сейчас что-то изменилась. Я также худею, как худела в университете.

Софья и раньше было эффектной Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас Софья, по ее словам, продолжает худеть.

Софья признается, что похудела на первом курсе на 10 кило Фото: СОЦСЕТИ

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