Петербургские абоненты «МегаФон» передали друг другу тысячи терабайт эмоций. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские абоненты «МегаФон» почти на 50% увеличили пользование интернет-трафиком по сравнению с прошлым годом, а количество цифровых абонентов, активно использующих интернет для общения выросло на 100 тысяч человек. К такому выводу пришли аналитики «МегаФон», проанализировав с помощью Big Data обезличенные данные по объему потребляемой информации в сети юзерами Петербурга и Ленинградской области. В какие дни жители Северной столицы больше разговаривают и на что тратят почти 32 тысячи Терабайт мобильного трафика ежемесячно?

Чаще всего петербуржцы выходят во всемирную паутину с помощью смартфона: в сети «МегаФон» в регионе зарегистрировано более 2 млн. устройств. Это более 60% от всех устройств абонентов. Причем еще три года назад на долю смартфонов приходилось лишь 46% выходов в сеть.

С ростом доли увеличивается и количество гаджетов с поддержкой сетей четвертого поколения. Более 90% пользователей «МегаФон» в Санкт-Петербурге и области ежедневно выходят в интернет на скоростях 4G. При этом активнее в сети мужчины. Объем скачанного трафика представителями сильного пола каждый месяц превышает 13,5 тысяч Терабайт, что эквивалентно с просмотром более 6,2 млн фильмов онлайн в формате Full HD. Женщины качают на 20% меньше.

Петербуржцы, как и абоненты в других регионах, в основном предпочитают онлайн-развлечения: вести переписки в мессенджерах, смотреть ролики, стримить видео, слушать музыку.

Разговаривают петербуржцы всегда активно. В среднем за один день все абоненты «МегаФон» в регионе потребляют трафик равный 77 годам непрерывного разговора. Между тем воскресенье выделяется среди других дней: абоненты говорят почти на 30% меньше, предпочитая проводить время онлайн.