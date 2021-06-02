Искусственные острова и «зеленый» транспорт: Что Санкт-Петербург показал на ПМЭФ-2021

В Петербурге 2 июня открылся международный экономический форум. Фото: Артем КИЛЬКИН

Золотые «Мерседесы» – и «Победы» на гусеницах. Роботы – и Гагарин из роз. И все это в окружении хохломы (она стала главным принтом мероприятия). Петербургский международный экономический форум в 2021 году, после ковидной передышки, поражает контрастами. Стенды, сессии и подписания регионов России и стран мира, крупнейших компаний и важных ведомств заняли все павильоны необъятного «Экспофорума» на четыре дня, с 2 по 5 июня.

ПМЭФ будет длиться в течение четырех дней. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» прогулялась среди завораживающий павильонов и макетов в нулевой день форума и заметила: как и прежде, зеленая тема в оформлении стендов остается в тренде. Башкоркостан «посадил» в центре своей площадки сосну, регионы Сибири укутались хвоей. Из модных новшеств – рыбки: аквариумами стенды украсили сразу несколько участников, среди которых Мурманская область (она заодно захватила и живого краба) и Катар. Кстати, последний поразил гостьей «Экспофорума» и соломенным городом, парящим под потолком.

А вот хозяин ПМЭФ выбрал элегантную простоту и тему белых ночей. На просторной светлой площадке Северной столицы разместили макеты и интерактивные табло о ключевых для региона проектах современности и будущего.

Медиагруппа «Комсомольская правда» также представлена на форуме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТРАНСПОРТ

Центром стенда стала огромная буква H – элемент водорода, вокруг которого «летают» химические соединения и зеленеют папоротники. Композиция сразу убедила всех гостей: скоро Петербург, внедряющий водородное топливо, станет еще и экостолицей. Линию экологичного транспорта на площадке Петербурга продолжили макеты сети газовых заправочных станций от «Газпрома», инновационные водные суда – в том числе на солнечных батареях – от «Мремиум» и Средне-Невского судостроительного завода, а также проволочный автомобиль-каркас от «Хендай».

Стенд Ленинградской области. Фото: Анна ПОСЛЯНОВА

Среди важнейших транспортных перспективных и уже реализуемых проектов на стенде города на Неве сразу несколько. Самый масштабный макет представил трамвайную линию в Купчине, которую запустят в формате государственно-частного партнерства. Рядом в миниатюре представили инновационный парк электробусов «Пассажиравтотранса» в Ржевке, который охватит 48,5 тысячи «квадратов» и вместит единоразово до 400 машин: он заработает до середины 2024 года.

Вот такой экспонат - «Победа» на гусеницах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С экрана поведали о 61 транспортно-пересадочных узлах, соглашение о создании которых подпишут в рамках форума. Так, на «Старой Деревне» вырастет целый городок, включающий МФЦ, гостиницу, общественное пространство, досуговый и медицинский центры и работающий по принципу «сухие ноги». Ну, и куда без Широтной магистрали? Гостям показали, как ШМСД подключат к ЗСД, кольцевой и «Коле».

Портрет Юрия Гагарина из цветов. Фото: Анна ПОСЛЯНОВА

ТУРИЗМ И ГОРОД

Первую скрипку среди туристических проектов Петербурга продолжает играть кластер в Кронштадте «Остров фортов». В этом году в макетах представили один из отелей, которые построят на Котлине (на четыре звезды), музей с подводной лодкой в центре здания и истребителями во дворе, а также яхтенную марину.

Интригует и перспективный проект «Залив островов», который подготовили «Зингер девелопмент» совместно с компанией «Мегалайн». В Финском заливе в районе Лахты планируют намыть 200 гектаров, на которых разместятся стеклянные небоскребы с жильем, подземными паркингами и общественными объектами.

Одним из первых форум посетил губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, о «Лахта-центре-2», который станет вторыми по высоте зданием планеты, на форуме пока не сообщали. Впрочем, в кулуарах поговаривают, что презентационный ролик уже готов. Экраны стенда Петербурга в ожидании. Пока они заняты проектом благоустройства набережной залива в районе Яхтенной улицы: там разобьют водный сквер с танцплощадкой.

ОБРАЗОВАНИЕ И ЭКОНОМИКА

Санкт-Петербургский государственный университет собрал из дерева карту будущего научно-технического центра. Университет ИТМО напомнил о своем хайпарке. Оба кампуса разместят за пределами густонаселенных районов Петербурга, под Пушкиным.

Из-за ограничений по коронавирусу, в мероприятии примут участие не больше 5 тысячи гостей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ожившие макеты и видеоролики в деталях воплотили работу особой экономической зоны, а также территории опережающего социально- экономического развития «Горская».

Отдельно внимание уделили современному развитию Арктики: на интерактивную карту Петербурга нанесли все компании и предприятия, которые участвуют в этом стратегически важном для России деле.