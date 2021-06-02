«Купил черный «Майбах» и перекрасил его в розовый»: Тиктокер Даня Милохин рассказал на ПМЭФ-2021, на что тратит деньги

Одним из гостей форума стал тиктокер Даня Милохин. Фото: скриншот видео.

На Петербургский международный экономический форум прибыл неожиданный гость: популярный тиктокер и рэпер Даня Милохин. Кумир молодежи появился на одной из площадок – и не просто появился, а предстал перед журналистами как официальный амбассадор одного из российских банков. Правда, встреча с прессой началась с небольшого казуса: слова Дани почему-то не переводились на английский язык.

- Они не переводят, - посетовал тиктокер. – Нет, правда не переводят. Я говорю, но слышу только свой голос.

По счастью, техническую заминку удалось разрешить в кратчайшие сроки: когда переводчик заработал, Даня пришел в настоящий восторг.

- Даня, это акция! Прими участие в ПМЭФ – выучи английский! – дружески «уколол» молодую звезду представитель банка.

На встрече с журналистами Даня выступил в своем репертуаре: рассказал, например, как купил черный «Майбах» и перекрасил его в розовый цвет. А на вопрос о том, почему у него разные носки (один зеленый, другой красный) ответил, что это потому, что очень любит два разных банка, где эти цвета флагманские. Собеседников, предположивших, что тиктокер просто болеет за «Локомотив», Даня расстроил – оказалось, он такой команды вообще не знает. Кроме того, кумир молодежи приоткрыл для всех желающих свой кошелек – отчитался, на что он тратит гонорары.

- В основном это одежда и подарки друзьям, - признался Даня. – А вот дорогую еду, например, я не ем – мне это кажется странным.

Напомним, Петербургский международный экономический форум стартовал в Санкт-Петербурге в среду, 2 июня. Он продлится четыре полных дня и примет за это время несколько десятков тысяч гостей самых разных уровней – от предпринимателей до федеральных чиновников.