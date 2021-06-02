Как сохранить здоровые привычки летом

Во время учебы дети соблюдали определенный режим и регулярно получали молоко. Фото из архива НКО СОЮЗ «ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ».

Специалисты советуют родителям и во время каникул придерживаться этих правил.

1 июня мы отметили сразу два праздника - День защиты детей и Всемирный день молока - и, конечно, начало долгожданных летних каникул. Впереди у школьников целых три месяца отдыха, новых впечатлений и увлекательных путешествий. А для взрослых это время - хороший повод задуматься, что в нашей стране делается для здоровья и развития подрастающего поколения и как сами родители могут заботиться о здоровом питании своих детей.

ОПЫТ СССР

Важность сбалансированного питания в детском возрасте невозможно переоценить. Именно в этот период закладываются не только основы здорового развития организма, но и формируется модель пищевого поведения. А от нее будет зависеть здоровье уже взрослого человека. В советские времена это прекрасно понимали. Работа по созданию системы школьного питания началась в 1918 году и продолжалась на протяжении десятилетий, в том числе в тяжелые послевоенные годы и периоды экономического кризиса. Целые научно-исследовательские институты занимались разработкой рационального и сбалансированного питания для школьников. Советскими учеными и диетологами молоко и молочные продукты были выбраны как наиболее важные в школьном рационе. Их польза была подтверждена научно.

Уже в середине прошлого века было доказано, что ребенок в возрасте от семи до одиннадцати лет, выпивающий 200 мл молока в день, восполняет до 40 процентов суточной потребности в кальции, который необходим для формирования костной системы. Кроме того, советские ученые установили, что в молоке содержатся 8 из 10 незаменимых аминокислот, которые нужны для гармоничного развития ребенка. На основе этих расчетов суточная норма потребления молока для детей была увеличена до 500 мл, и это значение не менялось вплоть до начала 90-х.

ТЯЖЕЛОЕ ВРЕМЯ

В первые годы после краха советской системы потребление молока снизилось почти в два раза. Увы, причиной стали не новые научные рекомендации, а сугубо экономические проблемы. После ликвидации планового хозяйства и либерализации цен больше всего подорожали именно молоко и молокопродукты. Для большинства россиян молочные продукты стали слишком дорогим удовольствием в прямом смысле этого слова. Ситуация выправилась только в последние несколько лет. Сегодня суточная норма потребления молока для детей почти приблизились к тем прежним гостовским значениям, которые действовали на протяжении десятилетий в СССР. Теперь это 450 мл в сутки на одного ребенка старше трех лет.

ЗАБОТА О ДЕТЯХ

Сегодня многие скучают и ностальгируют по советскому времени, когда «все было бесплатно». На самом деле это стереотип. К примеру, за бесплатное школьное питание в советские годы все-таки приходилось платить. Так, завтрак в школах во времена брежневского правления стоил 15 копеек для учеников младших классов и 20 копеек для всех остальных учащихся.

В современных школах дети начальных классов обеспечиваются бесплатным одноразовым горячим питанием, остальным также приходится платить. Но один продукт остается бесплатным, несмотря ни на что. Это молоко. А точнее те самые рекомендованные еще советскими ГОСТами 200 мл молока, только теперь уже в индивидуальной асептической упаковке. Совершенно бесплатно эту ежедневную порцию сегодня получает почти 1,5 миллиона школьников младших классов из двадцати регионов страны, где действует программа «Школьное молоко».

ЗДОРОВАЯ ПРИВЫЧКА

О здоровье подрастающего поколения сегодня помнят и заботятся на самом высоком уровне и с не меньшей ответственностью, чем в советское время. Программа «Школьное молоко» это доказывает. Но роль родителей в этом деле не менее важна. Что могут сделать мамы и папы, чтобы сохранить здоровье своих детей? Следить за рационом и режимом питания ребенка вне школы и не забывать даже летом регулярно давать отдыхающим школьникам молоко - как минимум 200 мл в день.