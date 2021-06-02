Девушку-волонтера, больную коронавирусом, экстренно госпитализировали с ПМЭФ в Санкт-Петербурге

Девушку-волонтера доставили во временный госпиталь в "Ленэкспо". Фото: Олег ЗОЛОТО

Во временный «ковидный» госпиталь, развернутый в конгрессно-выставочном центре «Ленэкспо», доставили 18-летнюю девочку – волонтера Петербургского экономического форума.

Повышенные меры «эпидемической» безопасности на Петербургском международном экономическом форуме, похоже, себя оправдали: из «Экспофорума» в больницу доставили девушку-волонтера, приехавшую на мероприятие из Москвы. Об этом «Комсомолке» в Петербурге» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

- Ее забрали прямо с территории «Экспофорума», но на само мероприятие, по нашим данным, она не проходила, - уточнил источник. – Симптомов – повышенной температуры, кашля, насморка и прочих – у нее также не наблюдалось, просто тест ПЦР показал положительный результат.

Так что ничего страшного не случилось. Сейчас девушка находится в обсерваторе и, по словам нашего источника, жалеет лишь о том, что ей не довелось – и в этом году, увы, уже не доведется – побывать на ПМЭФ.

А вот информация о том, что она стала первым человеком, которого увезли с форума с диагностированным тестом, подтверждения пока не нашла, поскольку основной площадкой для приема инфицированных SARS-CoV-2 гостей и участников ПМЭФ стала инфекционная больница имени Боткина – там развернут особый резерв коек. Оперативно связаться с пресс-службой Боткина «Комсомолке» на не удалось.