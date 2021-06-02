Сбер выпустит специальную карту для мигрантов

Директор головного отделения по Санкт-Петербургу Сбербанка Анатолий Песенников, президент Ассоциации содействия международной трудовой миграции Елена Демина и председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт Петербурге Олег Капитанов договорились о запуске нового проекта. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Многие иностранцы хотят приехать и начать работать в России — официально и по закону. Однако часто гости натыкаются на огромную бюрократическую стену из официальных бумаг, справок и документов. Возможно, скоро это препятствие станет меньше — по крайней мере для тех, кто переезжает в Петербург или Ленинградскую область. Сегодня, второго мая, директор головного отделения по Санкт-Петербургу Сбербанка Анатолий Песенников, президент Ассоциации содействия международной трудовой миграции Елена Демина и председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт Петербурге Олег Капитанов договорились о запуске нового проекта.

Карта трудового мигранта — это документ, который подтвердит, что человек находится на территории страны легально. Внешне выглядит как обычная «кредитка» и обладает всеми функциями банковской карточки. На нее можно получать зарплату, а приложение Сбербанк Онлайн напомнит, когда нужно заплатить налоги. К тому же, пользователи смогут переводить деньги в страны СНГ со сниженными комиссиями.

- Мы с готовностью поддержали инициативу партнёров, потому что потребность в появлении карты мигранта явно назрела, — рассказал заместитель председателя Северо-Западного банка – директор головного отделения по Санкт-Петербургу Сбербанка — Это удобный прозрачный инструмент, причем не только финансовый. Карта позволяет осуществлять упрощенные денежные переводы в страны СНГ через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» со сниженной комиссией, а с помощью QR-кода, размещенного на ней, уполномоченные органы смогут в режиме онлайн подтверждать легальность пребывания иностранного гражданина на территории РФ».

Положительно о проекте высказался и представитель администрации города:

- Сегодня благодаря поддержке наших партнеров – Сбера и Ассоциации содействия международной трудовой миграции – мы делаем первый шаг в направлении создания эффективной системы контроля миграционных потоков. Кроме того, мы рассчитываем, что внедрение ЭКТМ защитит иностранных граждан от недобросовестных работодателей и повысит финансовую дисциплину при внесении платежей в бюджет Санкт-Петербурга, — прокомментировал Олег Капитанов, председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

Идея витала в воздухе не первый год — благодаря ПМЭФ-2021 воплотилась в жизнь. Получить карту уже можно в Миграционном центре «Нарвский» (Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 1). По мнению партнеров, это поможет сделать рынок трудовой миграции более прозрачным и защитить права гостей Петербурга.

- Наше соглашение со Сбербанком – это важный шаг на пути к обеспечению прозрачности рынка трудовой миграции. Надеюсь, что наш пилотный проект станет основой для внедрения данного инструмента не только в северо-западном регионе, но и по всей России. Мы планируем продолжить развивать проект электронной карты мигранта, наращивая его функционал и открывая новые возможности», — добавила президент Ассоциации содействия международной трудовой миграции Елена Демина.