«Всю ночь лежала на улице без сознания»: Житель Смоленска до полусмерти избил незнакомую ему девушку из-за ненависти к женщинам

Мужчина избил незнакомку на фоне ненависти к женщинам Фото: СОЦСЕТИ

«И эта обманет, с... [неверная]!». Это видео из Смоленска невозможно досмотреть до конца. 30-летняя девушка идет вечером по улице Нормандия-Немана домой, когда навстречу ей выворачивает неизвестный. Дама уже почти прошла мимо мужчины, когда тот неожиданно ударил ее кулаком по лицу. От жестокого хука жертва упала в нокдаун, а нападавший тут же ушел. Но буквально через несколько минут он вернулся - и тут начался настоящий кошмар. Он снова схватил несчастную и продолжил жестокое избиение руками и ногами. От побоев пострадавшая потеряла сознание, а изувер спокойно ушел, оставив ее на верную смерть. Женщина пролежала на улице, истекая кровью, до самого утра, и выжить ей удалось только чудом. Сейчас врачи делают все, чтобы спасти ей жизнь. В нападавшем очевидцы узнали местного «женоненавистника», который уже не раз избивал девушек на улице. «КП» выяснила подробности видео, облетевшего всю Россию.

«ПО УЛИЦАМ ХОДИТ ПСИХ, КОТОРЫЙ БЬЕТ ЖЕНЩИН»

Нападение на 30-летнюю девушку произошло еще 22 мая приблизительно в 22:00 вечера (по другим данным в 2 часа ночи). Однако сам случай стал известен только поздним вечером 1 июня, когда местные паблики в соцсетях опубликовали видео жестокого избиения.

Девушка шла одна, когда на нее напал прохожий Фото: СОЦСЕТИ

- На Нормандии ходит псих, который набрасывается на девушек, пострадавшая без сознания пролежала до утра, - пишут местные жители в городских пабликах. - И до этого у него было много эпизодов: бутылку в магазине разбил об голову девушке, еще двоих избил на Нормандии - одну ударил днем тоже кулаком, другую - иголкой. Он больной псих, в дурке подлечат и выпускают обратно! Будьте бдительны, у таких неизвестно, что в голове.

К моменту публикации новости в соцсетях нападавшего, как утверждают в полиции, уже задержали. Как пояснили КП» в областном главке МВД, мужчина был задержан буквально через сутки после избиения – 24 мая. Однако рассказывать об этом инциденте в полиции не стали, потому что сочли его незначительным.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент нападения, и установили личность и местонахождение подозреваемого, - сообщили после резонанса в СМИ в УМВД по Смоленской области. - Нападавшим оказался ранее судимый местный житель 1989 года рождения, он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Полицейские заявили, что сейчас хулиган уже под арестом. Как сообщили в полицейском главке, под стражу суд взял его через четыре дня после задержания – 28 мая. Такое бывает, если изначально у следствия не было улик на обвиняемого или адвокат попросил отложить суд на 48 часов, чтобы собрать больше характеристик на задержанного. В самом Ленинском суде Смоленска комментировать арест категорически отказались.

После первого удара, мужчина затащил даму в тень, где продолжил избивать ее Фото: СОЦСЕТИ

«ВСЕ ЖЕНЩИНЫ – ОБМАНЩИЦЫ!»

Местные же жители, тем временем, уже опознали задержанного. По их словам, мужчина действительно не раз нападал на женщин. Горожане подозревают, что он был «женоненавистником» на почве несчастливый любви.

- Я его видела, шли с супругом мимо магазина на улице Академика, муж шел на пару шагов впереди, а я на каблуках плелась сзади, и этот парень у меня сразу вызвал подозрение, - заявляет местная жительница Ольга. - Он кричал на проходящих мимо девушек. Мне в спину тоже крикнул что-то вроде: «И эта обманет!». У парня, видимо, на фоне неразделенной любви возникли какие-то проблемы.

К слову, в МВД не подтвердили, что мужчина ранее лежал в психиатрической больнице. Тем не менее, среди местных жителей информация о личности задержанного уже просочилась.

После жестоких побоев, нападавший взял девушку на руки и унес ее с места происшествия Фото: СОЦСЕТИ

«ИЗБИЛ СОТРУДНИЦУ ПОЛИЦИИ»

Сразу две горожанки, родственники которых, по их словам, работают в полиции, рассказали «КП» подробности инцидента.

- Среди сотрудников полиции эта история широко обсуждалась сразу же, только потом ее слили в паблики, - рассказала «КП» горожанка, попросившая не называть своего имени. – Дело в том, что пострадавшая работает в полиции. Она сейчас в тяжелом состоянии. Ей уже сделали трепанацию черепа. Она может остаться инвалидом. Сам же задержанный уже был ранее судим за убийство девушки. При задержании он заявил сотрудникам, что избил ее из-за того, что «ненавидит женщин».

Эту же информацию сообщила «КП» другая горожанка, которая также заявила, что узнала все от родственников в полиции. Обе женщины не связаны между собой. У одной из них в профиле фотографии в форме МВД.

В пользу нападения на девушку на фоне нелюбви к женскому полу говорит и то, что свою жертву нападавший не знал. В момент нападения он был пьян.

В самой полиции информацию о том, что пострадавшая – сотрудница МВД, а задержанный ранее судим за убийство, не стали. Официального подтверждения этому нет.

- Более подробную информацию мы дать не можем, - сообщили «КП» в МВД.

Сейчас же уже официально известно и о второй пострадавшей от рук задержанного.

- Там все обошлось без таких серьезных травм. Избиение девушки произошло в подъезде в апреле. Мужчина напал на даму без оружия, - пояснил собеседник «КП» в МВД. – Возбуждено дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью».

В Сети подозревают, что число нападений на девушек увеличится. В соцсетях уже появились видео нападения на других женщин. Однако пока причастность к ним задержанного официально не подтверждена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Смоленске задержали мужчину, который пытался забить незнакомку до смерти

Страшные кадры с избиением смолянки оказались в сети (подробности)