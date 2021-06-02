Сбер представил на ПМЭФ потребительские настроения россиян в пяти растущих индустриях. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Сбер в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит в городе на Неве 2-5 июня 2021 года, представил исследование, отражающее актуальные настроения и предпочтения потребителей в пяти быстро растущих индустриях: финтехе, e-commerce (электронная коммерция), entertainment (интерактивность), health (здоровье) и девайсах. По результатам исследования были сделаны интересные выводы.

— Цель нашего исследования — экстраполяция мировых трендов на российский рынок и определение рыночных ниш, обладающих высоким потенциалом роста, — объяснил старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. — Как мы видим из результатов опросов, в ряде отраслей (например, банковские услуги, умные девайсы) россияне являются продвинутыми пользователями, а преимущества других новых технологий (например, VR/AR, телемедицина) российским компаниям еще предстоит донести до потребителей.

ФИНТЕХ

Пандемия и снижение доходов подстегнули интерес потребителей по всему миру к контролю расходов и управлению финансами. В России только 21 процент респондентов используют сервисы оптимизации расходов, 26 процентов имели опыт таких сервисов в прошлом. При этом только 44 процента опрошенных заявили, что обладают достаточной финансовой грамотностью и могут эффективно распоряжаться своими деньгами, а 80 процентов отметили, что стараются научить этому своих детей.

Походы в банковские отделения все меньше привлекают россиян: согласно опросу, 70 процентов из них получают все либо большую часть банковских услуг онлайн. В мире во время пандемии появился целый ряд продуктовых сервисов сбережений. Лондонский финтех Cleo предлагает ИИ-ассистента (помощника с искусственным интеллектом), который подключается к банковским счетам клиентов и присылает уведомления с финансовыми советами. Финтехстартап Better Compare запустил бесплатный сервис сравнения цен на медицинские услуги, Revolut — интеллектуальное управление подписками, которое отменяет подписку до того, как закончится бесплатная пробная версия.

E-COMMERCE

Главными бенефициарами пандемии стали онлайн-ретейлеры и маркетплейсы. В России всего 24 процента потребителей готовы покупать одежду онлайн, для 37 процентов все еще необходимо личное общение, и они предпочитают посещать магазины. Для 20 процентов онлайн-покупателей самый удобный канал покупки — сайт, 24 процента выбирают мобильное приложение. Мессенджеры пока непопулярны у любителей шопинга: два процента россиян используют соцсети и три — мессенджеры.

В сегменте товаров повседневного спроса к онлайн-покупкам готова четверть потребителей, 33 процента клиентов все еще хотят посещать магазины. 26 процентов респондентов назвали мобильное приложение самым популярным каналом покупки FMCG-товаров (быстро оплачиваемый потребительские товары), 21 процент респондентов покупают на сайтах, соцсети и мессенджеры предпочитают соответственно три и два процента покупателей.

Примечательно, что самым удобным каналом заказа еды из ресторанов 39 процентов россиян назвали мобильные приложения.

Во всем мире entertainment-шопинг теперь включает не только продающие стримы, но и виртуальные ТЦ— и phygital-форматы. Стартап Zalando предлагает инструмент сканирования тела и создания виртуального двойника Fision: на нем можно оценить, насколько хорошо будет сидеть та или иная одежда. Платформа Digital Mall of Asia предлагает виртуально посетить торговые центры.

Фото: пресс-служба Сбербанка.

ENTERTAINMENT

Пандемия изменила индустрию развлечений. Игры превратились в новые социальные сети: внутри игр продвигаются бренды, выступают звезды, проводятся мероприятия. 55 процентов геймеров играют в игры, чтобы общаться с друзьями. Игровые миры теперь могут имитировать показы мод, музыкальные представления и просмотр фильмов. В популярной игре Roblox певец Lil Nas X выступал в течение двух дней, шоу собрало 33 миллиона просмотров.

Потенциал развития игрового направления в России высокий: 48 процентов россиян играют в видеоигры, 72 процента заявляют, что играют лично или играет кто-то из членов семьи. Также 43 процента россиян используют развлекательные сервисы (соцсети, видеостриминги), и 67 процентов используют соцсети каждый или почти каждый день.

HEALTH

В США, по данным Rock Health на 2020 год, 54 процента взрослого населения использовали гаджеты для мониторинга биологических показателей, например, давления (на 12 процентных пунктов больше, чем в 2019-м). В 2020 году производители «научили» гаджеты распознавать эмоциональное состояние пользователей. Фитнес-браслет Amazon Halo определяет эмоции по голосу, а трекер Fitbit Sense измеряет стресс, анализируя пульс, температуру, сон и физическую активность. Другая сфера применения носимых устройств — психологическая и физическая терапия. Стартап Kaia Health разработал сервис, который отслеживает осанку с помощью камеры смартфона и предлагает упражнения против хронических болей в спине.

Согласно опросам Сбера, в России доля таких пользователей составляет пятнадцать двадцать процентов, однако 73 процента респондентов положительно воспринимают идею об отслеживании устройством их эмоционального состояния. Фитнес-гаджетами в России пользуется 52 процента людей: наиболее популярными функциями у них являются умные часы (23 процента), фитнес-трекер (восемнадцать процентов), умные весы (пятнадцать процентов), приложения для фитнес— тренировок (четырнадцать процентов) и отслеживание потребления калорий (двенадцать процентов). Ставшие популярными в пандемию онлайн-тренировки лишь семнадцать процентов россиян считают достойной альтернативой занятиям в спортзале.

Телемедицина перестала быть в России экзотической услугой: знанием о ней обладает 67 процентов россиян, при этом только одиннадцать пользовались данным сервисом. В будущем онлайн-консультациями готово воспользоваться лишь девятнадцать процентов респондентов.

Фото: пресс-служба Сбербанка.

ДЕВАЙСЫ

На фоне карантинов в 2020 году удаленная работа стала «новой нормой»: виртуальное присутствие — вместо офиса, видеоконференции — вместо совещаний и деловых поездок (многие компании частично сохранили такой режим и после того, как ограничения были сняты). Большую роль в трансформации рабочих пространств играют VR-/AR-устройства. Опыт работы с виртуальной или дополненной реальностью есть у одиннадцати процентов российских пользователей. Однако 44 процентов россиян готовы пользоваться этими технологиями, если они станут более распространенными, и девятнадцать — не готовы.

Умные девайсы в России — относительно новое явление, согласно опросам Сбера, опыт использования таких устройств есть у 21 процента населения, голосовыми ассистентами пользуется 63 процента, в то время как в США умными колонками владеет треть взрослого населения. Голосовые помощники также интегрируются с видеоиграми. Alexa можно использовать для поддержки голосового управления в шутере Destiny 2. Запуск игр через голосового помощника на своей игровой платформе Stadia добавил Google.