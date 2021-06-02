Красота ПМЭФ-2021: Лучшие фото девушек с форума в Санкт-Петербурге

Эффектные девушки всегда были украшением ПМЭФ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург прибыли первые делегации со всего мира: 2 июня в Экспофоруме стартовало одно из главных событий года - ПМЭФ-2021. Несмотря на то что официально площадки начнут работать с 3 июня, уже сегодня в павильонах выставочного центра было не протолкнуться.

Порой кажется, что оказался на недели моды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Многие мечтают принять участие в подобном мероприятии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Длинноногие гости форума привлекали особое внимание. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотни инновационных проектов и десятки стендов-презентаций, неизменными спутницами которых являются самые эффектные девушки-хостес. Именно к этим красавицам обычно приковано не меньше внимания гостей, чем к самим возможностям той или иной компании, представленной на ПМЭФ.

Гостьи ПМЭФ всегда отличались стилем. Фото: Артем КИЛЬКИН

Яркому стенду - яркие хостес. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Маски придают немного загадочности девушкам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году из-за ограничений Роспотребнадзора, которые действуют на ПМЭФ в связи с опасностью коронавируса, разглядеть всю красоту участниц форума не так-то просто.

Мода ПМЭФ-2021. Фото: Артем КИЛЬКИН

Презентовать стенд - особое искусство. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как минимум из-за того, что у всех на лице одноразовые маски.

По регламенту, снимать маску запрещено в течение всего дня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тем не менее корреспондентам «КП-Петербург» удалось сделать фотоподборку девушек с форума ПМЭФ-2021 в Санкт-Петербурге - в виде исключения и памятного снимка некоторые девушки согласились буквально на несколько минут снять повязки и показать свои лица.

Здесь можно встретить сотни вариаций строгих, но сексуальных женских костюмов. Фото: Артем КИЛЬКИН