Красота ПМЭФ-2021: Лучшие фото девушек с форума в Санкт-Петербурге

Эффектные девушки всегда были украшением ПМЭФ.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Санкт-Петербург прибыли первые делегации со всего мира: 2 июня в Экспофоруме стартовало одно из главных событий года - ПМЭФ-2021. Несмотря на то что официально площадки начнут работать с 3 июня, уже сегодня в павильонах выставочного центра было не протолкнуться.
Порой кажется, что оказался на недели моды.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Многие мечтают принять участие в подобном мероприятии.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Длинноногие гости форума привлекали особое внимание.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Сотни инновационных проектов и десятки стендов-презентаций, неизменными спутницами которых являются самые эффектные девушки-хостес. Именно к этим красавицам обычно приковано не меньше внимания гостей, чем к самим возможностям той или иной компании, представленной на ПМЭФ.
Гостьи ПМЭФ всегда отличались стилем.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Яркому стенду - яркие хостес.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Маски придают немного загадочности девушкам.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В этом году из-за ограничений Роспотребнадзора, которые действуют на ПМЭФ в связи с опасностью коронавируса, разглядеть всю красоту участниц форума не так-то просто.
Мода ПМЭФ-2021.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Презентовать стенд - особое искусство.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Как минимум из-за того, что у всех на лице одноразовые маски.
По регламенту, снимать маску запрещено в течение всего дня.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Тем не менее корреспондентам «КП-Петербург» удалось сделать фотоподборку девушек с форума ПМЭФ-2021 в Санкт-Петербурге - в виде исключения и памятного снимка некоторые девушки согласились буквально на несколько минут снять повязки и показать свои лица.
Здесь можно встретить сотни вариаций строгих, но сексуальных женских костюмов.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Все девушки одеты как с иголочки.
Фото: Артем КИЛЬКИН