«Миллион долларов – не та сумма, за которую я буду выходить на сцену»: Сколько заплатили Шнурову за концерт «Ленинграда» на ПМЭФ-2021

Сергей Шнуров сделал исключение для ПМЭФ и согласился сыграть концерт в составе группы «Ленинград». Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Чуть больше месяца назад Сергей Шнуров дал большое интервью YouTube-каналу «Стрелец-молодец!», которое сразу же разошлось на цитаты. В частности, зрителям и поклонникам группы «Ленинграда» запомнилось заявление музыканта, а ныне генпродюсера телеканала RTVi про гонорары. Отвечая на вопрос ведущей, может ли снова их легендарная группировка собраться вместе, Шнуров сказал: «не думаю». И следом рассказал, что не так давно ему предлагали выступить за миллион долларов, но он посчитал, что это «не та сумма, ради которой он будет выходить на сцену», поэтому пока подождет.

И, видимо, дождался, ведь в числе закрытых мероприятий для VIP-гостей петербургского международного экономического форума, который со 2 по 5 июня 2021 года проходит в Северной столице, анонсировано выступление не только нового проекта Сергея - группы «Зоя», но и самой группировки «Ленинград». «Комсомолка» в Петербурге» попыталась выяснить, сколько же заплатили Шнурову за концерт, что он согласился.

Каким будет шоу Шнурова - пока секрет. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Слышал, что за выступление Шнурову на ПМЭФ-2021 предложили где-то 60 миллионов российских рублей. Что-то около миллиона долларов. Насчет того, каким составом соберутся, этого не знаю. Знаю, что выступят как группа «Ленинград», - рассказал анонимный источник «КП», который работает в event-сфере.

Еще один собеседник «КП», который связан с организацией концертов звезд первой величины, утверждает, что будет какое-то эксклюзивное выступление и эти баснословные деньги – это лишь гонорар одного Сергея Шнурова.

Сергей Шнуров вновь выйдет на сцену. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Уверен, сумма за выступление больше, чем миллион долларов, однозначно. Объясню почему: когда речь идет о миллионе долларов, то это исключительно гонорар Сергея Шнурова. А группа – это не один он. Думаю, что на музыкантов дополнительно еще 4-5 миллионов рублей. Плюс, не забывайте, райдер, свет, звук, техника, бытовые вещи. Поэтому сумма за выступление «Ленинграда» на ПМЭФ значительно выше, - признался он.

Напомним, группа «Ленинград» окончательно распалась в марте 2019 года. Просуществовала она более 20 лет. После этого Сергей Шнуров пробовал себя даже в политике, в итоге остановился на должности топ-менеджера телеканала.

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