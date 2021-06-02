Московский блогер экстремально промчался на «Порше» по Невскому проспекту

Петербуржцы ругают в Сети горе-водителя, устроившего гонки по Невскому проспекту на "Порше". Фото: instagram.com/dmitryru

В Петербурге по Невскому проспекту промчалось на большой скорости желтое «Порше». Все произошло в ночь с 1 на 2 июня. Автомобиль, стоимостью около 10 млн рублей, вилял между попутными машинами и рисковал устроить ДТП. Видеозапись «форсажа» опубликовал «Дорожный инспектор» во «Вконтакте».

- Я так понимаю, центральная улица города продолжает притягивать неадекватных водителей? К чему эти гонки? – вопрошает автор сообщества, с которым согласились около сотни разгневанных комментаторов.

Позже оказалось, что Северную столицу накануне посетил московский автоблогер Дмитрий Рудиков, больше известный как Димас из Батайска. В своем Instagram молодой человек рассказал 650 тысячам подписчиков, что он действительно был в «Порше», но на пассажирском сиденье. Резонансу в СМИ он очень удивился и поделился впечатлениями.

- Меня прокатили так, как я не катался никогда в жизни! Это просто офигеть как рискованно, быстро и нереально, ненормально! Шок контент получается! – эмоционально рассказывал парень.

Пока неизвестно, интересуется ли полиция личностью лихача.