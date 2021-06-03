Жара идет на Петербург: к субботе обещают до +28 градусов

В ближайшие дни в Петербурге будет очень тепло. Фото: Олег ЗОЛОТО

Настоящая летняя жара надвигается на Петербург. В четверг синоптики обещают +25, уже в пятницу городской гидрометцентр обещает до +27 градусов. А в субботу, 5 июня, термометры и вовсе покажут +28. Благодарить за это надо антициклон, зависший над Северной столицей.

- 3 июня метеорологические условия в Северной столице продолжит формировать антициклон. Его стараниями сохранится относительно малооблачная и спокойная погода, и вновь обойдётся без дождей. Температура воздуха на 2-3 градуса превысит норму климата, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Как долго антициклон задержится в Петербурге, пока точно никто не знает. Но прогноз говорит о том, что тепло, пусть и не так сильно, будет до середины следующей недели. Дневная температура будет держаться около +23 градусов, но с понедельника возможны небольшие и кратковременные дожди.

Гроз и сильного ветра в ближайшее время не ожидается.