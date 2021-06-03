В развитие аэропорта Пулково выложат от 40 до 50 миллиардов рублей

Пулково настоящим аэропортом европейского уровня. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ближайшие годы аэропорт Пулково ждут большие финансовые вливания. Об этом в четверг, 3 июня, рассказал на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- В ближайшее время мы планируем вложить в проектирование и строительство второго терминала Пулково порядка 40-50 миллиардов рублей на принципах государственно-частного партнерства, - уточнил губернатор. - Главная цель - сделать Пулково настоящим аэропортом европейского уровня.

Также в планах - строительство развязки между Пулково и трассой М-11. По словам Александра Беглова, это дало бы стимул для развития не только двум столицам, но и всему северо-западу России в целом.