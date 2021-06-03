Новый лоукостер, бесшумная железная дорога и автономный танкер: На Петербургском экономическом форуме рассказали о будущем российского транспорта

Россию ждет настоящая революция в сфере транспорта. Фото: Александр ГЛУЗ

В ближайшие годы Россию ждет настоящая революция в сфере транспорта и грузоперевозок. Грандиозные цели правительства, среди которых - новая авиакомпания-лоукостер, автономный танкер и полностью бесшумная железная дорога - были озвучены в четверг, 3 июня, в рамках одной из рабочих встреч Петербургского международного экономического форума.

По словам министра транспорта Виталия Савельева, основная задача - провести в транспортной сфере глобальную цифровизацию, чтобы избавиться от лишних бумажек, и вплотную заняться новыми технологиями.

На Волге и на Дону хотят активно строить гидроузлы. Фото: Иван МАКЕЕВ

- К примеру, у нас есть явное упущение в сфере речного и в принципе водного транспорта, - отметил министр. - Мы в обозримом будущем намерены это упущение восполнить, но для этого нужно поднять уровень в наших реках до четырех метров, при том что сейчас он ниже трех. Поэтому мы планируем активно строить гидроузлы на Волге, на Дону, на других крупных водных артериях, чтобы повысить их напор.

Большие виды у правительства и на автономные технологии. Так, Виталий Савельев анонсировал в ближайшие годы испытания в Балтийском море первого автономного танкера, а также обмолвился о том, что такие же разработки существуют в сфере автомобильного транспорта и железных дорог.

В планах создать еще одну авиакомпанию-лоукостер - "младшую сестру" "Победы". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ждут изменения и гражданскую авиацию. В частности, по словам Виталия Савельева, в России планируется создать еще одну авиакомпанию-лоукостер - "младшую сестру" всем известной "Победы". На такие мысли правительство подтолкнула ситуация с пандемией, в рамках которой лоукостер, по сути, стал для людей чуть ли не единственным доступным способом быстро добраться до отдаленных городов и регионов.

Готовится к глубоким реформам и железная дорога. Глава РЖД Олег Белозеров рассказал о разработке нового, ультрасовременного подвижного состава, способного разгоняться до скорости свыше 330 километров в час. Разработка будет вестись совместно с компанией Siemens. Ожидается, что новые составы встанут на рельсы через семь-восемь лет.

Железную дорогу в России сделают полностью бесшумной. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Кроме того, мы планируем существенно улучшить нашу клиентскую инфраструктуру, - отметил Белозеров. - В частности сделать так, чтобы заключать договора и получать все услуги наши клиенты могли в голосовом режиме - то есть, при помощи голосовых команд.

Наконец, последнее новшество - железную дорогу в России сделают полностью бесшумной. Уже в обозримом будущем новые технологии позволят устранить все лишние звуки - а значит, жить вблизи путей и вокзалов должно стать намного комфортнее.