Беспилотные автомобили пустят по трассе Петербург-Москва к 2024 году

Развитие беспилотного движения начнется с трассы М-11 "Нева". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Движение беспилотных автомобилей планируют запустить между Петербургом и Москвой по трассе М-11 «Нева» уже к 2024 году. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума - ПМЭФ-2021 -заявил заместитель министра транспорта России Кирилл Богданов.

- Формирование беспилотных логистических коридоров на территории России начнется с трассы М-11 «Нева». Министерство транспорта РФ до 2024 года оборудует магистраль между цифровой инфраструктурой для безопасного движения автономных грузовиков всех мировых разработчиков и автопроизводителей. К концу 2023 или началу 2024 года рассчитываем запустить беспилотное движение на этой трассе, — отметил чиновник.

Пока, на первом этапе, в города беспилотные машины - предполагается, что это будут грузовики - заезжать не будут. Для них на подъездах к Петербургу и Москве создадут логистические центры. Для управления движением создадут федеральный центр, откуда операторы смогут остановить любую автономную машину.

В рамках ПМЭФ Министерство транспорта уже подписало соглашение о развитии программы беспилотников. Ее участниками стали: ассоциациея «Цифровой транспорт и логистика», предприятия «КАМАЗ», «Национальные Телематические Системы», СберАвтоТех, перевозчики «Деловые линии», Globaltruck и «Первая экспедиционная компания», а также один из крупнейших ритейлеров России X5 Group (торговые сети «Пятерочка» и «Перекресток»).

- Беспилотники должны перевозить грузы, а не тестироваться только как «технологии ради технологий». Для нас принципиально важно, чтобы проект изначально строился на экономически эффективных бизнес-моделях. Инфраструктура и технологическая сеть передачи данных должна обеспечивать проезд всех беспилотников, российских и иностранных, только в этом случае мы сможем проложить логистические коридоры для автономных перевозок между Азией и Европой, - заявил Богданов.

Правительство и далее намерено развивать беспилотный транспорт, которому не надо отдыхать и «он не нарушает правил». В ближайшие 10 лет его применение существенно возрастет.

В планах -запуск беспилотников по трассе М-12 от Москвы до Екатеринбурга. А всего до 2030 года в России в «беспилотные коридоры» будет включено 19,5 тысяч километров федеральных дорог.