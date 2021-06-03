«Угроза номер один»: как банки борются с преступлениями в сети. Фото: freepik.com.

Приморская терраса: пара человек с ноутбуками увлеченно смотрят в монитор. А в это время на другом конце земного шара целый город остается без электричества. Или парализуется работа одной из крупнейших нефтедобывающих компаний. Сегодня хакеры гораздо опаснее «джентльменов удачи» из темных подворотен. Ведь они могут опустошить ваши счета или украсть собственность нажатием пары клавиш — пока вы, например, моетесь в душе. Как искусственный интеллект помогает ловить цифровых преступников? И какие вызовы нам готовит будущее? Об этом на форуме «Кибербезопасность и проблемы борьбы с новыми видами киберпреступлений» рассказал заместитель председателя Правления Сбера Станислав Кузнецов.

ПОПАЛСЯ НА УДОЧКУ

«Вас беспокоит служба безопасности банка» — скорее всего, вы слышали такую фразу и не раз. И, скорее всего, на другом конце провода был мошенник. К 2020 году удалось победить эпидемию компьютерных вирусов — зато свою голову вновь подняли телефонные аферисты. Сегодня Россия занимает первое место по их количеству. Причем преступники наравне с банками участвуют в «гонке вооружений» и осваивают новые технологии. Представьте ситуацию: вы — бухгалтер в крупной компании. Звонит ваш начальник — имя и телефон совпадают. Человек представляется помощником и просит перевести энную сумму на счет. Сценарий вполне реальный: 9 из 10 счетоводов попадаются на эту удочку.

С помощью специальной программы злоумышленник может замаскироваться под любой контакт из вашей телефонной книги: хоть мамы, хоть президента. На форуме Станислав Кузнецов наглядно продемонстрировал, как это работает. Банки борются с аферистами, но нужна правовая поддержка. Распознать такой номер можно достаточно быстро. А на то, чтобы заблокировать его, уйдут месяцы. По словам Кузнецова, чтобы исправить ситуацию, достаточно добавить всего пару фраз в «Закон о связи». Так при помощи государства удалось искоренить «скимминг» меньше чем за год. Раньше преступники ставили специальное устройство на банкомат, копировали данные карт и спокойно снимали наличность. Но благодаря стараниям Сбера, в 2012 году за скимминг стали давать 6 лет.

РУКА ОБ РУКУ

Но пока что банкам приходится справляться своими силами. Например, приложение Сбера уже научилось отслеживать подозрительные звонки. Если с вами пытается связаться аферист, приложение предупредит об этом. На экране появится значок красного сигнала светофора и фраза «возможно, вам звонит мошенник». Компания также запустила специальный сервис. С его помощью любой клиент банка может проверить, не утекли ли его данные в плохие руки — и самостоятельно удалить информацию. Более того, в бой сегодня вступает искусственный интеллект. Цифровой мозг анализирует тысячи сценариев поведения мошенников и помогает пресекать нехарактерные для человека операции. Например, если бабушка из Саратова вдруг решит снять деньги во Владивостоке, он заблокирует транзакцию. И эти меры дают результат.

- Сегодня аналитики, в том числе и Сбера, фиксируют рост случаев телефонного мошенничества, — рассказывает Станислав Кузнецов. — Мы приняли решение о разработке специальной программы по борьбе с этим видом преступлений. И те меры, которые мы приняли в рамках этой программы, буквально в последние несколько месяцев дали очень хороший результат — уровень случаев телефонного мошенничества с клиентами Сбера снизился не менее чем на 30%.

Сбер не намерен отступать. Компания уже начала сотрудничать с крупнейшими российскими операторами: они передают данные о подозрительных номерах сразу в Службу безопасности банка. Киберпреступность не имеет границ — именно поэтому и выступать против нее нужно единым фронтом.