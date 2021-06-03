Где лечить рак: в государственной или частной клинике

Врач-онколог, химиотерапевт, заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» Ольга Поспелова рассказала об особенностях лечения рака в частной специализированной клинике. Фото: Андрей ГАШЕВ

УЗКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Найти хорошую клинику и врача — задача не то чтобы сложная, просто зачастую люди не знают, где и как искать. Особенно тяжело приходится тем, у кого заподозрили или уже диагностировали онкологическое заболевание. Одни начинают изучать отзывы в интернете, другие ведут поиск через знакомых.

— У нас в городе немало многопрофильных клиник, в том числе частных, которые занимаются лечением рака. Между тем онкология — очень сложное направление: здесь нужны высококвалифицированные специалисты, которые хорошо осведомлены о современных методах лечения, понимают значимость персонифицированного подхода и имеют все возможности применить на практике свои знания. Другими словами, если речь идет о лечении онкологических заболеваний, то лучше обращаться в специализированную клинику, — говорит врач-онколог, химиотерапевт, заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» Ольга Поспелова.

«Евроонко» стала первой в Санкт-Петербурге частной специализированной клиникой, предоставляющей услуги по диагностике и лечению рака в соответствии с современными мировыми стандартами. Здесь пациенты могут пройти диагностические обследования и скрининги, при необходимости проводятся биопсия, генетические исследования. По итогам обследования составляется план лечения: это может быть лекарственная противоопухолевая терапия, включающая в себя гормональную, таргетную, химио- и иммунотерапию, хирургическое лечение, паллиативная помощь. Принимают в «Евроонко» и сложных пациентов с 3 и 4 стадиями рака.

— Такие пациенты получают паллиативную помощь. Для больного разрабатывается индивидуальная программа лечения, которая направлена на устранение симптомов, улучшение качества жизни человека, а самое главное — на увеличение продолжительности жизни, — говорит Ольга Поспелова.

ВРЕМЯ — ЭТО ЖИЗНЬ

И в государственных, и в частных клиниках пациент может получить онкологическую помощь. Вопрос в том, насколько быстро. Согласно установленным срокам ожидания медпомощи, принятым в нашей стране, онкопациенты не должны ожидать приема онколога более, чем 3-5 дней. На практике до начала лечения в государственных онкодиспансерах проходят месяцы. Чаще всего это связано с общей несогласованностью и большим потоком пациентов. Где-то не хватает оборудования, поэтому больных отправляют в другое место, где-то не оплачивают КТ или МРТ, и начинаются задержки. И чем больше времени занимает диагностика, тем сложнее будет проводить лечение.

— В результате проволочек операбельная форма рака может перейти в неоперабельную. На ранних стадиях заболевания нужен гораздо меньший объем лечения, и переносит его пациент существенно легче; меньше риск осложнений и больше шансов на успех. В частной клинике обследования и постановка диагноза проводятся в короткие сроки. У нас, в «Евроонко», это занимает в среднем 2-3 дня, после чего можно сразу приступить к лечению, — добавляет Ольга Поспелова.

Лечиться пациенты могут как амбулаторно, так и в круглосуточном стационаре, который включает в себя отделения химиотерапии, хирургии, эндоскопии, блок реанимации и интенсивной терапии. Клиника оснащена современным оборудованием от крупных мировых производителей. Например, для эндоскопических исследований используются аппараты, обеспечивающие высокое качество визуализации. Врачи могут распознать патологические образования на самых ранних стадиях. При необходимости прямо во время процедуры можно провести биопсию.

Возможность не терять драгоценное время — не единственное преимущество частной медицины. В «Евроонко», например, пациенты получают лечение оригинальными препаратами последнего поколения, а не дженериками.

— Эффективность оригинальных препаратов доказана, и мы точно знаем, какого действия от них можно ожидать. Дженерики дешевле, и потому активно используются в лечении рака в рамках системы ОМС. Однако аналоги не так эффективны и дают больше побочных действий, поскольку их состав может отличаться от состава оригинального препарата, — говорит Ольга Поспелова.

Кстати, многие онкобольные едут за границу именно из-за возможности проходить противоопухолевую терапию оригинальными препаратами, но сегодня они доступны и у нас в стране. В нашей клинике лечение проводится по международным протоколам, поэтому российские пациенты теперь могут получить онкологическую помощь на том же уровне, что и за рубежом.

Частные клиники оснащены современным оборудованием и предлагают высокий уровень сервиса. Фото: Андрей ГАШЕВ

РАК НЕ БОЛИТ

Многие онкологические заболевания на начальных стадиях развиваются бессимптомно и никак не беспокоят человека. Обнаружить болезнь можно по результатам простых исследований, например, анализа крови.

— Изменение показателей — СОЭ, гемоглобина, тромбоцитов — должно навести врача на мысль о том, что в организме пациента может развиваться опухолевый процесс. Боль может свидетельствовать о запущенных стадиях. К нам часто приходят пациенты от терапевтов, гинекологов, урологов, которые сопоставили факты и решили направить человека к онкологу, — говорит Ольга Поспелова. — Поэтому нельзя недооценивать роль диспансеризации. Профилактические осмотры можно пройти как в государственном, так и в частном учреждении.

А вот использовать для ранней диагностики онкомаркеры специалисты не советуют. Многие ошибочно полагают, что если обнаружат у себя повышенный уровень того или иного онкологического маркера, значит, они больны.

— Это не так. Онкомаркеры указывают на воспалительный процесс, который может начаться в результате не только рака, но и многих других заболеваний. Если анализ на онкомаркер показал отклонение от нормы, это повод обратиться к онкологу, который определит тактику дальнейшей диагностики, — рассказывает Ольга Поспелова.

Еще лет 15-20 назад диагноз рак считался фатальным. Но онкология не стоит на месте. Появляются новые методики лечения, новые препараты, так что сегодня онкологи имеют в своем арсенале множество средств, которые помогают спасать жизни. Главное, внимательно относиться к себе, своему здоровью и регулярно проходить диспансеризацию.