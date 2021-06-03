Конец прекрасной эпохи: В Петербурге до конца года демонтируют все таксофоны

В Петербурге демонтируют все таксофоны. Фото: Андрей ГАШЕВ

Таксофоны уходят в историю. Те самые старые телефоны-автоматы в Петербурге снесут до конца года. Правда, мало кто из горожан вообще о них помнил и знал, что из небольшой будочки можно было бесплатно позвонить в любую точку страны. Нынче совсем другие средства связи. К слову, лишится своих таксофонов не только Петербург. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Ростелеком», которая занимается их обслуживанием, в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», 92.0 FM.

– В 2021 году универсальные услуги связи были переформатированы после внесения изменений в федеральный закон о связи. В Минцифре сообщили, что в текущем году из эксплуатации выведут все таксофоны в населенных пунктах, где проживает более тысячи человек, – сообщила пресс-секретарь «Ростелеком Северо-Запад» Юлия Орлова, – Решение принято в связи с тем, что в крупных городах общедоступны самые различные средства связи, в том числе, обеспечен бесплатный вызов экстренных служб с мобильных телефонов.

Больше по телефону-автомату с улиц Петербурга будет не позвонить. Фото: Андрей ГАШЕВ

Кроме того, все средства, которые освободятся от таксофонов, направят на установку базовых станций мобильной связи в маленьких населенных пунктах – где живут от 100 до 800 человек. Сейчас в Петербурге всего 399 таких автоматов. Но многие давно выглядели удручающе – телефоны расписывали маркерами, а стекла в будках отсутствовали. Тем не менее, они наверняка кого-то да выручали, когда человек оставался без мобильника.

– Когда объявили, что таксофоны уберут и звонить будет нельзя, нам, к сожалению, не предложили другого варианта. Например, ситуация, когда человек потерял телефон, и не к кому обратиться или он стесняется просить у людей мобильный. Думаю, нужно объявить – откуда человек может позвонить в таких случаях, – поделился координатор общественного движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.

После этой новости петербуржцы уже загрустили по забытым таксофонам и предлагают сделать их достопримечательностью. Это, конечно, не знаменитые лондонские будки, но все же.

– На самом деле жалко, потому что уходит целая эпоха. Я помню, как я еще ребенком звонил родителям с Конюшенной и говорил – через 40 минут буду дома, – добавляет Ярослав Костров. – Я думаю, ничего не мешает два-три красивых таксофона в центре города оставить. Не кнопочные, а те старые с диском. И сделать это петербургской достопримечательностью.