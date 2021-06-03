СПбГУПТД возглавил список вузов России по количеству бюджетных мест на подготовительном отделении. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Согласно приказу Министерства науки и высшего образования РФ, опубликованном на сайте ведомства, учиться на подготовительных курсах в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна за счет бюджетных ассигнований в следующем учебном году смогут 85 детей, что делает бюджетный сектор подготовительного отделения СПбГУПТД самым многочисленным в России.

Распределение мест осуществлялось Министерством науки и высшего образования на основании общей оценки деятельности подготовительных отделений российских вузов. Критерии оценки касались численности слушателей курсов, в том числе иностранных слушателей, возможности обеспечить проживание в университетском общежитии на время прохождения обучения, уровня профессорско-преподавательского состава, задействованного в работе подготовительных факультетов, а также оснащенности аудиторий и лабораторий, предназначенных так же для комфортного обучения иностранных граждан.

По итогам проведенной оценки в 2022 / 2023 году СПбГУПТД сможет принять на подготовительные курсы слушателей по разным формам обучения: 55 - по очной, 15 - по очно-заочной (вечерней) и 15 – заочной. Обучаться бесплатно на них имеют право люди, имеющие социальные гарантии в области образования, а именно дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы (при условии среднедушевого дохода семьи ниже прожиточного минимума), пострадавшие во время аварии на Чернобыльской АЭС, дети военнослужащих, погибших при исполнении, контрактники, отслужившие не менее 3 лет, а также призывники с рекомендациями командиров частей.

По статистике, проведенной аналитический отделом СПбГУПТД, наибольшим спросом среди людей, имеющих социальные гарантии в области образования, пользуется подготовка к поступлению на творческие направления: графический дизайн, дизайн костюма, дизайн пространственной среды, ювелирное мастерство, искусство, мода и текстиль.

Важно отметить, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, принимаются на подготовительные отделение, даже если еще учатся школе или колледже. Если желающих поступить окажется больше, чем выделенных мест, прием пройдет по конкурсу. Все поступившие на подготовительное отделение за счёт средств федерального бюджета смогут получать стипендию, а иногородним будет предоставляться место в общежитии.