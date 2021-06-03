Светлана Лобода посетила закрытый клуб на ПМЭФ и удивила странной просьбой

Перед закрытым концертом в Петербурге Светлана Лобода выступила на не менее закрытом мероприятии на ПМЭФ. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Второй день ПМЭФ в Санкт-Петербурге отметился не только насыщенной деловой программой, но и неожиданными встречами. Так, его посетила знаменитая певица Светлана Лобода - причем не просто сам ПМЭФ, а закрытый клуб для избранных.

Поясним. Речь идет о Roscongress club - это приватное сообщество для интеллектуальной, деловой и политической элиты, члены которого обладают особыми привилегиями. Например, могут бронировать по всему миру частные яхты, самолеты и автомобили премиум-класса, а также иметь персонального ассистента. Клубная карта стоит 1 500 000 рублей - но на клубные мероприятия можно попасть и по персональному приглашению.

Каким вариантом воспользовалась Светлана Лобода, доподлинно не известно, но к посещению клуба - а конкретно дискуссионной площадки "Русская Медиагруппа": Creative & Business. Капитализируем музыку" - певица готовилась ответственно: подобрала эффектный образ деловой леди и заранее начала бомбить подписчиков "сторисами" в Instagram. Тем не менее на самой площадке Лобода вела себя удивительно скромно.

- Она очень мало говорила, речь держала в основном Нателла (Крапивина - продюсер Лободы, прим.ред.), - рассказали "КП-Петербург" в кулуарах ПМЭФ. - Из еды и напитков заказала только травяной чай.

Лобода даже выложила у себя с Instagram сторис, как заходит в Экспофорум. Фото: СОЦСЕТИ

Выбор напитка выглядит тем более неожиданно, что вся кухня для членов и гостей клуба доступна совершенно бесплатно. Учитывая, что цены в буфете на ПМЭФ шокировали саму Ксению Собчак, это могло быть неплохим бонусом. Но Светлана Лобода удивила персонал еще и тем, что попросила принести ей чай не в фарфоровой чашечке, как подразумевает "классическая" подача на таком важном мероприятии, а в обычном одноразовом стаканчике.

К слову, предположение о том, что певице могло нездоровиться, собеседники "Комсомолки" решительно отвергли.

- Травяной чай тонизирует, а Светлана, как известно, ведет здоровый образ жизни, - отметили они. - Скорее всего, дело именно в этом.

Но это не единственное закрытое мероприятие, куда в рамках форума были приглашены Светлана Лобода и Нателла Крапивина. 4 июня певица заявлена с сольным концертом в одном из клубов Северной столицы. Попасть на него, как вы поняли, смогут только почетные гости.

Напомним, ПМЭФ, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге, вообще богат на интересных гостей всех возможных "калибровки". Так, в среду, 2 июня, на него заглянул тиктокер Даня Милохин - и в буквальном смысле уложил на пол всех, кто собрался послушать его выступление. Включая и оказавшуюся рядом Ксению Собчак. А вечером того же дня Сергей Шнуров впервые представил на публике свой новый музыкальный проект - певицу Зою.

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