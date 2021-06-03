Подписан договор финансирования строительства завода по производству аммиака в Кингисеппе. Фото: пресс-служба ЕвроХим.

В ходе Петербургского международного экономического форума на площадке ВЭБ.РФ состоялась церемония подписания важных документов.

Компания «ЕвроХим Северо-Запад-2», ВЭБ.РФ, Сбер и банки-партнеры ВТБ, Газпромбанк, банк «Открытие» подписали комплект кредитно-обеспечительной документации по проекту строительства второй очереди завода аммиака и карбамида в Кингисеппе.

- Необходимо подчеркнуть, что «ЕвроХим» впервые реализует подобный проект именно с российскими банками, также впервые достигнуто соотношение долга к капиталу 80 на 20, - отметил генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим» Владимир Рашевский. - Открытие финансирования строительства второй очереди предприятия «ЕвроХим Северо-Запад-2» даст новый дополнительный импульс продолжению развития кластера наших предприятий в Кингисеппе, сложившегося после введения два года назад в строй завода «ЕвроХим Северо-Запад-1.

Кредит, организаторами которого выступили ВЭБ.РФ и Сбер, составит около 100 млрд рублей без учета опционального транша ВЭБ.РФ на покрытие процентов и увеличение бюджета проекта при его общем размере около 123 млрд рублей без учета НДС. Первые кредитные средства синдиката банков в размере 27 млрд рублей будут направлены в ближайшее время.

- Экспортоориентированные проекты - одно из стратегических направлений ВЭБ.РФ. В новой стратегии ВЭБ.РФ экспорт занимает важное значение, мы ориентируемся на продвижение наших товаров и услуг на новые рынки, - первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Николай Цехомский.

Мощность завода составит 1,1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн карбамида в год, срок запуска – 2023 год. Проект является второй очередью развития промышленной площадки. В рамках первой очереди уже запущен завод по производству 1 млн тонн аммиака в год. Продукция производства направляется в более чем 10 стран.

- Мы давно сотрудничаем с «ЕвроХим» по различным направлениям и отмечаем тщательную проработку всех его инициатив, - заявил старший вице-президент, руководитель SberCIB Андрей Шеметов. - Сбер, выступив в роли организатора по этой знаковой для российского рынка синдицированного финансирования сделке, рад оказать финансовую поддержку такому масштабному проекту. Строительство высокотехнологического завода мирового уровня позволит существенно укрепить позиции страны и «ЕвроХим» на мировом рынке карбамида и аммиака».

Проект обеспечит прирост ежегодного неэнергетического экспорта России на 0,4 млрд долларов США в год. На пике строительства завода будет задействовано 8000 человек. На заводе будет создано 354 новых высокотехнологичных рабочих мест с конкурентным уровнем заработной платы.

- ВТБ и ЕвроХим объединяет долгосрочное и успешное сотрудничество, - подчеркнул руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Снесарь. - Мы очень рады, что у нас есть возможность поддержать создание современного производства - новой очереди завода по производству аммиака и карбамида. Такие предприятия углубляют переработку природного газа и наращивают экспортный потенциал России, создают рабочие места и обеспечивают бюджетные поступления, что играет значительную роль в развитии региона и поддержке благосостояния его жителей. Кроме того, для нас, как для кредитора, крайне важно, что компания применяет передовые технологии, позволяющие обеспечивать эффективную обработку базового сырья и цикличность использования ресурсов.