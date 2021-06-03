У «Бессмертного полка» появился свой гимн — скоро выйдет и клип

Студенты Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения решили снять клип на песню Валерии Лесовской «Бессмертный полк». Фото: архив Михаила Гаврилова.

Когда грянула война, операторы из киностудии на Каменноостровском проспекте отправились на фронт: рискуя жизнью, добывали ценнейшие кадры. Всего на передовой и в осаждённом Петербурге погибло 359 ленфильмовцев — позднее им поставили памятник. И сегодня возле него вновь собрались ветераны.

Повод особенный. Студенты Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения решили создать клип на песню Валерии Лесовской «Бессмертный полк». Хор ветеранов Великой Отечественной войны, в котором солировал оперный певец, голос движения «Бессмертный полк» Михаил Гаврилов, исполнили композицию, а двое фронтовиков - Мороз Михаил Николаевич и Богданов Валентин Иванович приняли участие в съемках.

Фронтовики также приняли участие в проекте. Фото: архив Михаила Гаврилова.

- Это авторская песня была представлена совсем недавно в Музее Победы, но ветераны уже выразили желание, чтобы она стала гимном движения «Бессмертный полк». Мы очень благодарны киностудии «Ленфильм» за помощь в съемках. Надеюсь, у нас получится интересный наставнический клип для молодежи, – сказал Михаил Гаврилов.

В скором времени видео появится на ресурсах движения «Бессмертный полк».