Вячеслав Заренков: «Сама жизнь – это, своего рода, проект». Фото: личный архив.

Пособие по предпринимательству «Управление проектами» было переиздано в Петербурге накануне Международного экономического форума-2021. В емкой книге автор, Заслуженный строитель России Вячеслав Заренков, изложил подробную инструкцию того, как разработать и успешно реализовать различные инициативы, заранее предусмотрев риски.

– Однажды на лекции студенты спросили: «Проект – это товар, продукт или действие?». Вопрос, при видимой простоте, довольно сложный, – отмечает Вячеслав Заренков. – В трактовке понятия «проект» я попытался расставить все точки над «и».

Пособие, впервые увидевшее свет и заслужившее признание в 2010 году, по праву считается настольной книгой по бизнесу. На 300 страницах, заполненных терминологией и наглядной инфографикой, раскрываются ключевые вопросы теории управления проектами: подробно рассмотрены жизненный цикл проекта, фазы его реализации, вопросы человеческих и материальных ресурсов. Отдельно автор уделяет внимание проблематике управления инвестиционно-строительными проектами.

Ценности пособию добавляет обширный практический опыт его создателя. Наряду с этим автор критически переосмысливает более 30 уважаемых отечественных и зарубежных источников, а также сравнивает практику управления проектами в России и других странах мира. Вместе это позволяет сформулировать основы управления проектами как дисциплины, причем не через призму технологии или производства, а с точки зрения руководителя процесса.

Выводы, сделанные экспертом, помогут оценить силы и предугадать риски как начинающему, так и опытному бизнесмену, который стремится повысить эффективность и конкурентоспособность предприятия. Описанный подход применим к проектам различного масштаба, от работы самозанятого до крупного инвестирования.

– Каждый человек вовлечен в реализацию нескольких проектов: даже сама жизнь – это тоже, своего рода, проект, – философски замечает Заренков. – При этом все они подчинены единым постулатам и правилам, знать которые важно и руководителю госкорпорации, и топ-менеджеру, и молодому предпринимателю.

Полезным пособие будет и для представителя законодательной и исполнительной власти, который также реализует проекты, но в более масштабном формате – в виде национальных программ. Растущий профессионализм в области управления проектами, выраженный в тщательной подготовке и четком поэтапном воплощении, позволит повысить уровень успешности нацпрограмм.

СПРАВКА

Вячеслав Адамович Заренков – доктор экономических наук, профессор, Почетный меценат Санкт-Петербурга. Основатель группы компаний «Эталон», президент фонда «Созидающий мир». Автор трех учебных пособий, более ста научных статей, шести монографий, двухсот запатентованных изобретений. Почетный гражданин России, Заслуженный строитель России, Строитель года (2005), Человек года в номинации «Экономическое возрождение России» (2001 год). Награжден орденами Почета, Серафима Саровского, Сергия Радонежского, «Международная Слава» I степени, а также Георгиевским Крестом.