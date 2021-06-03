«Получил сообщение о несдаче ОГЭ по математике»: В Петербурге выясняют обстоятельства падения школьника из окна 9-го этажа

В Петербурге девятиклассник выпал из окна после несданного экзамена по математике. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге из дома на Дунайском проспекте 16-летний подросток выпал из окна 9-го этажа. Юноша чудом выжил, но получил крайне тяжелые травмы. За его жизнь сейчас борются медики Детской горбольницы №5. На место срочно выехала следственно-оперативная группа. Известно, что школьник заканчивал девятый класс и сдавал экзамены.

- Из комнаты мальчика изъяли мобильный телефон. Он получил сообщение о несдаче ОГЭ по математике. Получил «неуд». Обстоятельства падения подростка устанавливаются. Семья у него благополучная, на профилактическом учете не состоит, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Диагноз мальчика выглядит действительно страшно: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, закрытая травма груди с множественными повреждениями внутренних органов. Никаких записок в комнате не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.