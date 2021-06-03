Второй терминал Пулково и восемь новых станций метро: Главные заявления на ПМЭФ для Петербурга

Благодаря новому соглашению, который Смольный заключил на ПМЭФ, в Петербурге к 2032 году могут построить не менее восьми новых станций метро. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге лето, в Петербурге - ПМЭФ. Не знаем уж, так совпало, или небесную канцелярию попросил кто-то из администрации президента, но погода второй день держится как на заказ - тепло и ясно. Под ласковым солнцем намного проще решать острые вопросы и принимать судьбоносные для всего города решения - а их за несколько часов беспрерывной работы площадок накопилось ой как много.

ПМЭФ в Петербурге будет работать до 5 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МЕЧЕТЬ В ПАВИЛЬОНЕ

Стартовал второй день с таким же размахом, что и первый. Народу, по ощущениям, даже прибавилось - а потому организаторы выкрутили на максимум меры "эпидемической" безопасности. Особенно рьяно следили за масочным режимом: мало того, что по коридору-проспекту ходили девушки, предлагавшие бесплатно взять масочку из пакета, так еще эти же девушки стояли с табличками, на которых призыв не расслабляться перед лицом эпидемии был написан по-русски и по-английски.

В Экспофоруме действуют серьезные меры эпидемической безопасности. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кстати, любопытный факт: несмотря на то, что форум идет уже второй день, официальное его открытие состоялось только сегодня, ровно в 13:00. В гигантском зале конгресса собрались самые высокие гости, включая представителей иностранных государств. Ну а честь выступать на открывающем заседании помимо первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова выпала вице-премьеру Руанды Эдуарду Нгиренте, телеведущей канала CNBC Хедли Гэмбл и эмиру Катара Тамиму бин Хамад Аль Тани.

В гигантском зале конгресса собрались самые высокие гости, включая представителей иностранных государств. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эмир, кстати, не просто особенный гость, а особенный-особенный - мало того, что и сам Катар стал "страной-гостем", как до этого становились, например, Франция, Индия и Сербия, так у него еще и самая большая экспозиция - 34 зоны для работы и отдыха, включая небольшую мечеть.

ТРЕТЬЯ "СЕСТРА"

Впрочем, открытие - церемония важная и зрелищная, но на темпы работы форума оно, судя по всему, никак не влияет: как он их набрал, так и тащит в ритме паровоза. Например, еще утром прошла важная (в том числе для Петербурга) встреча на тему экономики и транспорта с участием главы минтранса Виталия Савельева, зампреда правительства России Марата Хуснуллина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Обсуждали в основном федеральную повестку, но и наши местные болевые точки затронули. Например - вопрос развития железнодорожного транспорта в городе.

- Мы сейчас создаем возможность для того, чтобы вывести из Петербурга грузовые поезда, - рассказал губернатор. - И после этого уже сможем перейти ко второму этапу - развивать сеть электричек в городе как общественный транспорт.

Приветственная речь губернатора Петербурга Александра Беглова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще один важный момент - строительство скоростной железнодорожной магистрали "Москва-Петербург". В Северной столице на нее возлагают большие надежды.

- Мы уже сейчас действуем с нашим ближайшим соседом - Ленинградской областью - как единая агломерация, - объяснил губернатор. - Когда магистраль заработает, к нам, по сути, добавится еще один регион - Новгородская область. Соответственно, мы сможем работать в более тесной связке, вместе решать какие-то наиболее актуальные проблемы.

ОТ ТРАМВАЯ ДО НАУЧНОГО ПОЛИГОГА

Кстати, что касается магистрали, то на ПМЭФ прозвучало занятно предложение - взять и продлить ее сразу до Финляндии. Высказал его спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

- Я предложил продолжить эту ВСМ из Санкт-Петербурга в Хельсинки, - уточнил Иванов. - Лишь 200 км в Финляндии необходимо будет построить, всё остальное будет построено на российской стороне, — отметил Иванов.

Увы, неясно, будет ли эта инициатива реализована - но смысл у нее определенно есть.

В процессе обсуждения еще раз напомнили о строительстве трамвайных магистралей от Купчино до Славянки и Колпино и от метро "Улица Дыбенко" до Новосаратовки. Об этих проектах мы уже не раз слышали - но озвучить их в присутствии министра транспорта, думается нам, было все же не лишним.

А вот слово "метро" так и не прозвучало. Зато в рамках ПМЭФ Смольный в лице председателя комитета имущественных отношений Леонида Кулакова подписал соглашение с банком ВТБ. Важно это потому, что соглашение определяет, кто, как, в каких долях и каким образом будет управлять новым предприятием "Метрострой Северной столицы", которое сменило почивший в долгах "Метрострой". Теперь предприятие сможет заработать в полную силу и, возможно, даже выполнит обещание к 2032 году построить в Петербурге не менее восьми новых станций метро и проложить не менее 20 километров подземных путей.

В Пулково появится второй терминал. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Достигли соглашения и по поводу "Пулково" - аэропорт получит более 40 миллиардов рублей на следующий этап развития; и в частности - на строительство второго терминала. Всё это, по словам Александра Беглова, позволит сделать его аэропортом европейского уровня.

Впрочем, не транспортом единым. Смольный также документально пообещал СПбГУ помочь со строительством "научной долины" под городом Пушкин - научно-технического комплекса "Невская дельта", где самые современные и передовые разработки молодых ученых будут тестировать на практике и на основе этих тестов предлагать российским инвесторам.