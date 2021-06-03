В Ленобласти два подростка насмерть разбились на скутере, влетев в иномарку

В Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием подростков на скутере. Фото: vk.com/dorinspb

В деревне Лесколово, что находится под Всеволожском в Ленобласти, два подростка насмерть разбились в жутком ДТП. Ребята 13 и 14 лет ехали на скутере и на скорости влетели во встречную «Шкоду». Фотографии страшной аварии опубликовал «Дорожный инспектор» во «Вконтакте». Судя по снимкам, двухколесный транспорт превратился в груду металла. Над телами погибших мальчиков склонились убитые горем родственники.

Все, что осталось от скутера. Фото: vk.com/dorinspb

Следком возбудил уголовное дело после выяснения обстоятельств происшествия. Статья – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Если виновных установят, то им грозит до 7 лет лишения свободы. В деревне работают не только следователи, но и криминалисты с полицейскими.

Взрослые склонились над телами мальчишек. Фото: vk.com/dorinspb

- По предварительным данным, подростки не справились с управлением и на скутере выехали на полосу встречного движения, где столкнулись с автомобилем. Идет расследование. Кроме этого, будет дана оценка работе органов системы профилактики и тем, кто допустил поездку несовершеннолетних, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.