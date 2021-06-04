Петербургский морской порт могут перенести в Приморск

Перевалку морских грузов хотят вывести из Петербурга в Ленобласть. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Большой порт Петербурга может переехать в Приморск. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Пока что это проект и вопросов предстоит решить еще много.

- Это вопрос очень сложный, вопрос и экономический и политический. Пока мы находимся в стадии сбора технико-экономический обоснований. Это даже еще не проект - предпроект, - отметил осторожно глава 47 региона.

Напомним, что идея переноса порта из Петербурга в Ленобласть была озвучена весной 2021 года. Тогда совладелец «Трансмашхолдинга» бизнесмен Андрей Бокарев предложил Владимиру Путину поддержать проект редевелопмента Большого порта, который предполагает перенос всех портовых мощностей в Усть-Лугу и строительство на освободившейся территории 4,8 миллиона квадратных метров жилья, коммерческих помещений и объектов социальной инфраструктуры.

Президент поручил проработать вопрос.

Однако сейчас возможным местом для переезда назван Приморск.

- Это новая площадка, растущая площадка и там резервов гораздо больше, чем в Усть-Луге, -объяснил Александр Дрозденко.

Инвестиции в проект переноса и застройки территории Большого порта приблизительно оцениваются в 440 миллиардов рублей. Отметим, что речь идет именно о перевалке грузов. Пассажирский морской порт должен остаться в Петербурге.