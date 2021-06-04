В школах Петербурга появятся курчатовские классы

Предполагается, что школьники Петербурга станут активнее участвовать в олимпиадах и турнирах Курчатовского института. Фото: Кирилл Кудрявцев

Петербург и Курчатовский институт будут развивать образование вместе в новом формате. Об этом регион и федеральный исследовательский центр договорились в рамках ПМЭФ-2021.

Соглашение поможет реализовать в Северной столице курчатовский проект непрерывного образования. Он предполагает, что к ядерной физике будущие студенты должны приобщаться ещё в детстве. А потому в школах Петербурга начнут открывать курчатовские классы, а для педагогов станут проводить повышения квалификации. Для старшеклассников заработает и отдельная Курчатовская школа.

Также в рамках соглашения предполагается, что школьники Петербурга станут активнее участвовать в олимпиадах и турнирах Курчатовского института. Ведущие педагоги тем временем смогут проявлять себя в работе Ассоциации учителей естественных наук, проходить стажировки и посещать институт с экскурсиями.

Продолжая сотрудничество, Смольный подготовит «дорожную карту» с конкретными мероприятиями и сроками их проведения.