Жилой квартал, яхтенный порт и отель в Кронштадте построят за 16 млрд рублей

В сумме строительство всех объектов обойдется в шестнадцать миллиардов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Группа компаний «Алькор» и автономная некоммерческая организация «Остров фортов» договорились на ПМЭФ-2021 о средстве новых объектов туристско-рекреационного кластера в Кронштадте.

Подписание соглашение о строительных инвестроектах произошло на стенде Петербурга, где представлены макеты проекта «Острова фортов» - кластера на Котлине. В рамках соглашения предусмотрели строительство ещё нескольких из них.

Речь идёт о яхтенном порте на девятьсот судов (гавань охватит 17 гектаров); жилом массиве с почти полутора тысячами квартир разной квадратуры, поликлиникой и двумя детскими садиками; четырехзвездочным отелем на двести номеров. В сумме все объекты обойдутся в шестнадцать миллиардов рублей.

- В соответствии с меморандумом инвестор строит за свои деньги объекты в рамках согласованного с правительством города инвестиционного плана с учетом потребностей Кронштадтского района, - пояснила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. – Таким образом мы помогаем формированию комфортной городской среды для кронштадтцев и гостей города, а также реализации туристского потенциала Кронштадта.