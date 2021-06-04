Что пациентам нужно знать о компьютерной томографии

Главный врач центра КТ «Ами» Максим Котов рассказал о том, в каких ситуациях компьютерная томография необходима для диагностики заболеваний. Фото: Олег ЗОЛОТО

ДО ЧЕГО ТЕХНИКА ДОШЛА!

Компьютерный томограф - это комбинация усовершенствованной рентгеновской установки и мощного компьютера. Аппарат делает посрезовые снимки зоны исследования. В среднем за одну процедуру выходит порядка 300 снимков с шагом 0,8 -1 мм. Компьютер эту информацию обрабатывает и суммирует. В итоге получается изображение, позволяющее докторам «заглянуть» внутрь тела больного и понять, есть ли какая-то структурная патология в органах или нет.

- Первые томографы сканировали головной мозг около 3 часов, а сейчас эта процедура занимает 3 минуты. Сегодня на создание трехмерной реконструкции результатов исследования уходит несколько секунд, а еще лет 20 назад, когда я только начинал работать, эта процедура длилась около 40 минут, - рассказывает врач-рентгенолог, главный врач центра КТ «Ами» кандидат медицинских наук, доцент кафедры лучевой диагностики СЗГМУ имени Мечникова Максим Котов.

НЕЗАМЕНИМАЯ ПРОЦЕДУРА

Во время пандемии спрос на лучевую диагностику вырос в разы. В муниципальных клиниках компьютерные томографы были загружены по максимуму, а в коммерческих клиниках оборудование и вовсе работало круглосуточно.

- Нагрузка на врачей-рентгенологов была колоссальная, поток пациентов не снижался, и мы приняли решение ввести ночные смены, - говорит Максим Котов. - Сейчас пациентов по-прежнему много, но тяжелых случаев стало меньше. Изменился и состав исследований: если раньше самой востребованной процедурой была КТ органов грудной клетки, то сейчас растет количество других исследований.

Чаще всего на компьютерную томографию приходят пациенты с подозрением на онкологию и с травмами. В первом случае КТ помогает точно оценить структурные изменения в тканях организма - обнаружить опухоль, метастазы. В некоторых случаях диагносты могут понять характер новообразования: доброкачественный или злокачественный. Для этого исследование проводится с применением контрастного вещества. Что касается травм, то здесь компьютерная томография считается одним из самых эффективных методов диагностики.

- Рентген позволяет быстро оценить целостность крупных костей, но уже доказано, что при рентгене пропускается порядка 30% внутрисуставных переломов при травмах стопы, кисти. На КТ каждую, даже небольшую кость можно увидеть по отдельности и в разных проекциях, перелом будет виден сразу. Также КТ незаменима при травмах костей черепа и повреждении головного мозга. А вот для диагностики изменений в органах брюшной полости, малого таза, суставах и позвоночнике лучше использовать метод МРТ, - говорит Максим Котов.

В центре КТ «Ами» установлена новейшая модель компьютерного томографа. Его главное отличие от томографов предыдущего поколения - высочайшая точность изображений и сниженная лучевая нагрузка. Фото: Олег ЗОЛОТО

ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ

В прошлом году немалая часть жителей нашей страны стремилась сделать КТ без направления врача, «на всякий случай». Специалисты уже тогда предупреждали, что увлекаться самолечением не стоит.

- Нужно соотносить вред и пользу от процедуры. Если есть реальная угроза здоровью и заболевание нужно контролировать - это одно. А так стандарты допускают проведение 15 процедур лучевой диагностики в год, - говорит Максим Котов.

Конечно, для проведения исследований лучше выбирать современное оборудование. В центре КТ «Ами» установлена новейшая модель компьютерного томографа. Его главное отличие от томографов предыдущего поколения - высочайшая точность изображений и сниженная лучевая нагрузка. Аппарат рассчитан на широкий спектр клинических задач - от рутинных КТ-исследований до сложных обследований пациентов.

- С каждым годом серийного выпуска томографы доводятся до совершенства. Современные томографы используют настолько низкие дозы облучения, насколько это возможно для получения оптимального изображения без потери качества, - добавляет Максим Котов. - Например, наш КТ-томограф обеспечивает очень высокую четкость изображения, на нем можно увидеть мельчайшие особенности тканей тела, что не даст пропустить даже очень небольшое образование. Кроме того, на новом томографе мы можем проводить ангиографию, то есть теперь традиционные исследования сосудов головного мозга, шеи, верхних конечностей можно провести неинвазивным методом, без вмешательства в организм.

Исследование на современном оборудовании - это лишь часть диагностической процедуры. Полученные изображения должен изучить врач-рентгенолог. Доктор «читает» сканы», соотносит полученные данные с уже имеющимися диагнозами и ранее проведенными исследованиями пациентов и составляет свое диагностическое заключение. Пациент получает рекомендации, к какому специалисту ему необходимо обратиться.

- Очень важно правильно описать КТ-картину патологии. Точное заключение является основой для постановки правильного клинического диагноза, - добавляет Максим Котов. - Тогда лечащий врач может назначить эффективную терапию, и качество жизни пациента станет лучше.