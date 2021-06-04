Новая жизнь завода «Ливиз» и музей вместо «Горской»: ПМЭФ принес Петербургу проекты реновации

Фото предоставлено пресс-службой Мегалайн.

В рамках ПМЭФ-2021 с правительством Петербурга был проработан вопрос об изменении правил землепользования и застройки и рассмотрены перспективы реновации различных проектов.

Проект реконструкции здания «Ливиз» на Синопской набережной заинтересовал представителей зарубежного бизнеса. Сейчас из «заброшки» в 43 тысячи квадратных метров планируют сделать многофункциональный комплекс со спортивной и торгово-развлекательной, деловой и общественной функциями. Возможные варианты сотрудничества обсудили с исполнительным директором по регионам бюро Nikken Sekkei Фади Джабри и заместителем гендиректора инвестиционной корпорации Дубая Халифом Аль Дабусом. На сегодняшний день проекты, возвращающие к жизни заброшенные пространства, очень важны для города. Приспособление объектов под современное использование позволит дать Петербургу новое развитие.

Задача по развитию городской среды имеет высокий приоритет, именно поэтому изменения коснутся не только «Ливиз», масштабная реновация затронет строительную площадку комплекса защитных сооружений «Горская» на берегу Финского залива. Уже подписано соглашение о намерениях относительно данного проекта. Территорию бывшей промзоны займут парк инноваций, морской кластер, музей дамбы с обзорной площадкой, благоустроенная портовая набережная, пешеходные эко-маршруты. Часть территории будет отведена под многофункциональные объекты инфраструктуры для бизнеса, объекты складского и производственного назначения с отдельными блоками разной площади. Для популяризации туристических объектов будет создана необходимая инфраструктура, большое внимание уделено транспортным артериям по популярным туристическим маршрутам. Курирует проект гендиректор холдинга «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

Фото предоставлено пресс-службой Мегалайн.

Компания под его руководством также позаботилась о транспортной модернизации Петербурга. Второе соглашение, подписанное сегодня, коснулось строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Частные инвестиции и заемные средства направят на реализацию проекта по возведению ТПУ, которые помогут объединить несколько видов транспорта и позволят горожанам с комфортом перемещаться по основным маршрутам города. ТПУ будут выполнять не только транспортную функцию, а также деловую, общественную и гостиничную. Подобные проекты усовершенствуют городскую среду и дадут мощный толчок развитию экономики города.

В завершении закрепления всех договоренностей компания «Мегалайн» совместно с «Зингер Девелопмент» презентовала новый проект развития намывных территорий «Залив островов». На данный момент из-за бюрократических препон проект существует только на бумаге и тормозит изменения Петербурга.