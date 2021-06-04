В Петербурге пройдет «Зеленый марафон».

5 июня в Санкт-Петербурге состоится «Зеленый марафон» Сбера. Принять участие в этом грандиозном семейном и спортивном празднике могут все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Кроме непосредственно забега участники марафона могут принять участие в эко-акции по озеленению парка, различных мастер-классах и викторинах.

Также в рамках марафона с 09:30 до 15:00 запланирована масса активностей - игры в PlayStation, аэробика, кислородные коктейли, батуты, лаундж-зоны, соревнования по тайскому боксу, фотовыставка «Культура и спорт», уличный band, спортивные игры Древней Греции, передвижная эко-лаборатория, экомобиль, плетение кос, консультация визажиста, пляжный волейбол, хоккей, мини-футбол, соревнования по перетягиванию каната.

ли вы не успели зарегистрироваться на сайте , нужно просто приехать в Парк 300-летия Санкт-Петербурга и сделать это на стойках регистрации, которые начнут работу с 09.30. Приходите с семьей, приглашайте друзей и знакомых, вам понравится!

НЕ ПРОПУСТИ!

Программа Зеленого марафона

09:30-Сбор гостей. Регистрация участников забега.

10:30-Старт командного забега ВУЗов 4,2 км.

10:50 –10:55 –эко-акция по озеленению парка.

10:55- Разминка для детей перед забегом.

11:00-Старт детского забега 420 м.

11:10 –11:20 – Торжественное открытие эко-скульптуры.

11:40- 11:50- Разминка для участников бега.

11:55 - Официальная часть.

12:00-Старт основного забега 4,2 км.

12:40- Спорт-заминка для участников забега.

13:00- Церемония награждения.

13:30-15:00 Развлекательная программа.

Мастер- классы:

09:30- 10:30 Мастер-класс по изготовлению кепок.

10:30- 11:30 Эковикторина от РЖД.

11:30- 14:00 Настольные игры от GaGaGames.

Программа лектория:

10:00 Приветственное слово представителя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

10:10 Представители ПАО Сбербанк с темой «ESG-стратегия».

10:45 Представитель Музея PRO-Мусор с темой «Оставить зелёный след может каждый».

11:00 SektaSchool об экологичном и осознанном подходе к тренировкам и питанию.

11:30 Врач терапевт сервиса СберЗдоровье расскажет о здоровье и ответит на волнующие вопросы.

12:00 Синергетик с докладом об Экопроектах компании.

12:30 Раздельный сбор.

13:00 Клиника «Источник» с темой «Образ жизни, который приводит к болезням».

13:30 Раздельный сбор.

Список фильмов в кинотеатре:

- «Красная панда: самое милое создание».

- «Прекратите пользоваться пластиком».

- «Мадагаскар: земля, затерянная во времени».

- «Климат: на несколько градусов холоднее».

- «На глубине».

Время работы кинотеатра: 09:00- 15:00.