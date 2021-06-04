В Петербурге пройдет «Зеленый марафон».
5 июня в Санкт-Петербурге состоится «Зеленый марафон» Сбера. Принять участие в этом грандиозном семейном и спортивном празднике могут все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Кроме непосредственно забега участники марафона могут принять участие в эко-акции по озеленению парка, различных мастер-классах и викторинах.
Также в рамках марафона с 09:30 до 15:00 запланирована масса активностей - игры в PlayStation, аэробика, кислородные коктейли, батуты, лаундж-зоны, соревнования по тайскому боксу, фотовыставка «Культура и спорт», уличный band, спортивные игры Древней Греции, передвижная эко-лаборатория, экомобиль, плетение кос, консультация визажиста, пляжный волейбол, хоккей, мини-футбол, соревнования по перетягиванию каната.
ли вы не успели зарегистрироваться на сайте , нужно просто приехать в Парк 300-летия Санкт-Петербурга и сделать это на стойках регистрации, которые начнут работу с 09.30. Приходите с семьей, приглашайте друзей и знакомых, вам понравится!
НЕ ПРОПУСТИ!
Программа Зеленого марафона
09:30-Сбор гостей. Регистрация участников забега.
10:30-Старт командного забега ВУЗов 4,2 км.
10:50 –10:55 –эко-акция по озеленению парка.
10:55- Разминка для детей перед забегом.
11:00-Старт детского забега 420 м.
11:10 –11:20 – Торжественное открытие эко-скульптуры.
11:40- 11:50- Разминка для участников бега.
11:55 - Официальная часть.
12:00-Старт основного забега 4,2 км.
12:40- Спорт-заминка для участников забега.
13:00- Церемония награждения.
13:30-15:00 Развлекательная программа.
Мастер- классы:
09:30- 10:30 Мастер-класс по изготовлению кепок.
10:30- 11:30 Эковикторина от РЖД.
11:30- 14:00 Настольные игры от GaGaGames.
Программа лектория:
10:00 Приветственное слово представителя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
10:10 Представители ПАО Сбербанк с темой «ESG-стратегия».
10:45 Представитель Музея PRO-Мусор с темой «Оставить зелёный след может каждый».
11:00 SektaSchool об экологичном и осознанном подходе к тренировкам и питанию.
11:30 Врач терапевт сервиса СберЗдоровье расскажет о здоровье и ответит на волнующие вопросы.
12:00 Синергетик с докладом об Экопроектах компании.
12:30 Раздельный сбор.
13:00 Клиника «Источник» с темой «Образ жизни, который приводит к болезням».
13:30 Раздельный сбор.
Список фильмов в кинотеатре:
- «Красная панда: самое милое создание».
- «Прекратите пользоваться пластиком».
- «Мадагаскар: земля, затерянная во времени».
- «Климат: на несколько градусов холоднее».
- «На глубине».
Время работы кинотеатра: 09:00- 15:00.