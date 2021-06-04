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Общество4 июня 2021 14:43

Ученым удалось создать самую точную в мире цифровую реплику мумии

Ее возраст 24 тысячи лет
Олег БЕЛОВ
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Фото предоставлено СПбГУПТД.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Мумия «Соляного человека 4» (англ. Salt Man 4) была обнаружена в соляных копях Чехрабад, на севере Ирана, в 2004 году, и с тех пор разносторонне изучалась международной исследовательской группой, установившей, что найденный «Соляной человек» был молодым шахтером в возрасте около 16 лет, погибшим в результате обвала шахты в 405-318 гг. до н.э. В результате обвала скелет шахтера деформировался, а мышечная и жировая ткань уменьшились в размерах из-за обезвоживания, вызванного погружением в соль, законсервировавшую и сохранившую его тело, одежду и аксессуары на 24 столетия.

Ученым Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) совместно со специалистами Ивановского государственного политехнического университета (ИВГПУ) впервые в мире удалось исторически достоверно воссоздать и сохранить одежду мумии в цифровой среде. Костюм «Соляного человека 4» включает тунику, брюки, меховую накидку, пояс, нож в ножнах, два керамических сосуда, кожаную обувь и две серебряные серьги. Полученная 3D-модель является одной из самых точных существующих цифровых реплик древней одежды. Этого удалось достичь благодаря применению высокоточных измерений, компьютерной томографии, микроскопии, детальных описаний и значительного количества цифровых фотографий.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Для проработки цифровой реплики «Соляного человека 4» ученые разработали инновационную технологию для реконструкции археологической одежды, объединившую методы 3D моделирования, системы автоматизированного проектирования и реверсивный инжиниринг. Уникальная сохранность мумии и большое количество исследовательских данных помогли ученым в разработке новой технологии, результаты которой представлены на выставке «Смерть в соли», открывшейся в Немецком музее горного дела.

Новость об открытии прокомментировала один из авторов технологии доцент кафедры конструирования и технологии швейных изделий СПбГУПТД Мария Москвина:

- Результатом реконструкции является исторически достоверное представление того, как костюм «Соляного человека 4» выглядел 24 века назад. Теперь можно увидеть то, что нельзя было увидеть раньше и сохранить артефакты в цифровом формате.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Передовые методы цифровизации и инженерии впервые были объединены учеными в едином процессе реконструкции, который включал три этапа. На первом этапе аватар - цифровой двойник фигуры человека - был разработан с применением специального программного обеспечения для параметрического 3D-моделирования, которое также применяется в биомедицинской инженерии. На втором этапе лекала деталей одежды были разработаны так же, как в современной швейной промышленности. Компьютерные симуляции были применены для надевания одежды на аватар. Аксессуары были вручную смоделированы по многочисленным фотографиям для того, чтобы отвечать высоким стандартам точности, применяющимся в системах автоматизированного проектирования. На третьем этапе виртуальные артефакты были раскрашены в соответствии с оригинальными цветами и текстурами. Особое внимание уделено текстильным материалам, ведь каждая нить виртуальной туники, брюк и пояса имеет ту же толщину, направление и угол крутки, что и оригинальная.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

О предыстории разработки рассказал один из ее авторов, доцент кафедры конструирования и технологии швейных изделий СПбГУПТД Алексей Москвин: «С течением времени текстильные материалы разрушаются. Поэтому исторические костюмы, найденные в археологическом контексте, значительно повреждены, находятся в ветхом, фрагментарном состоянии. Чрезвычайно редко условия естественной консервации обеспечивают хорошую сохранность текстильных волокон и нитей. Одним из примеров является «Соляной человек 4».

- Оцифровка исторических артефактов является актуальной междисциплинарной областью исследований, которая использует научно-обоснованные методы реконструкции в виртуальной реальности (VR) и открывает новые средства представления исторического наследия, - прокомментировал участник проекта профессор ИВГПУ Виктор Кузьмичёв.

Результаты исследования опубликованы в издании «Tod im Salz - Eine archäologische Ermittlung in Persien Begleitbuch, Katalog und Graphic Novel».

БИЗНЕС-ПРЕСС