Ученым удалось создать самую точную в мире цифровую реплику мумии

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Мумия «Соляного человека 4» (англ. Salt Man 4) была обнаружена в соляных копях Чехрабад, на севере Ирана, в 2004 году, и с тех пор разносторонне изучалась международной исследовательской группой, установившей, что найденный «Соляной человек» был молодым шахтером в возрасте около 16 лет, погибшим в результате обвала шахты в 405-318 гг. до н.э. В результате обвала скелет шахтера деформировался, а мышечная и жировая ткань уменьшились в размерах из-за обезвоживания, вызванного погружением в соль, законсервировавшую и сохранившую его тело, одежду и аксессуары на 24 столетия.

Ученым Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) совместно со специалистами Ивановского государственного политехнического университета (ИВГПУ) впервые в мире удалось исторически достоверно воссоздать и сохранить одежду мумии в цифровой среде. Костюм «Соляного человека 4» включает тунику, брюки, меховую накидку, пояс, нож в ножнах, два керамических сосуда, кожаную обувь и две серебряные серьги. Полученная 3D-модель является одной из самых точных существующих цифровых реплик древней одежды. Этого удалось достичь благодаря применению высокоточных измерений, компьютерной томографии, микроскопии, детальных описаний и значительного количества цифровых фотографий.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Для проработки цифровой реплики «Соляного человека 4» ученые разработали инновационную технологию для реконструкции археологической одежды, объединившую методы 3D моделирования, системы автоматизированного проектирования и реверсивный инжиниринг. Уникальная сохранность мумии и большое количество исследовательских данных помогли ученым в разработке новой технологии, результаты которой представлены на выставке «Смерть в соли», открывшейся в Немецком музее горного дела.

Новость об открытии прокомментировала один из авторов технологии доцент кафедры конструирования и технологии швейных изделий СПбГУПТД Мария Москвина:

- Результатом реконструкции является исторически достоверное представление того, как костюм «Соляного человека 4» выглядел 24 века назад. Теперь можно увидеть то, что нельзя было увидеть раньше и сохранить артефакты в цифровом формате.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Передовые методы цифровизации и инженерии впервые были объединены учеными в едином процессе реконструкции, который включал три этапа. На первом этапе аватар - цифровой двойник фигуры человека - был разработан с применением специального программного обеспечения для параметрического 3D-моделирования, которое также применяется в биомедицинской инженерии. На втором этапе лекала деталей одежды были разработаны так же, как в современной швейной промышленности. Компьютерные симуляции были применены для надевания одежды на аватар. Аксессуары были вручную смоделированы по многочисленным фотографиям для того, чтобы отвечать высоким стандартам точности, применяющимся в системах автоматизированного проектирования. На третьем этапе виртуальные артефакты были раскрашены в соответствии с оригинальными цветами и текстурами. Особое внимание уделено текстильным материалам, ведь каждая нить виртуальной туники, брюк и пояса имеет ту же толщину, направление и угол крутки, что и оригинальная.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

О предыстории разработки рассказал один из ее авторов, доцент кафедры конструирования и технологии швейных изделий СПбГУПТД Алексей Москвин: «С течением времени текстильные материалы разрушаются. Поэтому исторические костюмы, найденные в археологическом контексте, значительно повреждены, находятся в ветхом, фрагментарном состоянии. Чрезвычайно редко условия естественной консервации обеспечивают хорошую сохранность текстильных волокон и нитей. Одним из примеров является «Соляной человек 4».

- Оцифровка исторических артефактов является актуальной междисциплинарной областью исследований, которая использует научно-обоснованные методы реконструкции в виртуальной реальности (VR) и открывает новые средства представления исторического наследия, - прокомментировал участник проекта профессор ИВГПУ Виктор Кузьмичёв.

Результаты исследования опубликованы в издании «Tod im Salz - Eine archäologische Ermittlung in Persien Begleitbuch, Katalog und Graphic Novel».