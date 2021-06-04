Почти 500 петербуржцев покусали клещи за неделю

Петербуржцы все больше страдают от клещей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти 500 нападений клещей на петербуржцев произошло только за одну неделю. Об этом сообщает петербургское управление Роспотребнадзора. Чаще всего инциденты происходят в пригородных районах, есть и первые заболевшие, в том числе дети.

- С 24 по 30 мая в медицинские организации Санкт-Петербурга по поводу присасывания клещей обратилось 484 человека, в том числе 80 детей. С начала сезона зарегистрировано пять случаев заболеваний клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у ребенка до 14 лет, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что все заболевшие не были привиты против энцефалита, а укусы были получены на территории Ленинградской области. В черте города зафиксировано 52 нападения клещей (Пушкинский район – 28, Красносельский – 6, Курортный – 6, Колпинский - 4, Выборгский – 4).

Также отмечено 20 случаев иксодового клещевого боррелиоза, от этой инфекции прививок не существует. Среди заболевших - пять детей до 14 лет.

Чтобы не «подцепить» клеща, эксперты советуют правильно одеваться при походе на природу и использовать специальные спреи. При нахождении паразита на себе, надо немедленно обратиться к врачу.