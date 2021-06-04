Что нас ждет — море хранит молчанье: Почему в Петербурге спешно отменили большие концерты, в том числе «Арии» и «Касты»

Главная причина отмены и переносов концертов звезд в Петербурге - конечно же, эпидемическая безопасность. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА / Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

Череда переносов крупных концертов, с которой за последние два дня столкнулись живущие культурной жизнью петербуржцы, может продолжиться. Об этом «Комсомолке» в пятницу, 4 июня, сообщили в городском комитете по культуре.

Напомним, массовые переносы концертов начались в Санкт-Петербурге 3 июня. Сначала один за другим отменились концерты известных групп ЛСП и Wildways, потом слетела «Каста» в клубе A2 Green Concert. Не избежали печальной участи даже титаны – в частности, группа «Ария», которая ехала в Петербург, чтобы выступить в спорткомплексе «Юбилейный». Причем, судя по письму, опубликованному на официальной страничке рокеров в социальных сетях, извещение об отмене организатор концерта получил в последний момент: когда в СК уже вовсю шел монтаж света и звука, а сами музыканты находились в дороге. Конечное, народ отреагировал на подобные новости шквалом возмущения: чтобы увидеть любимых исполнителей, некоторые поклонники ехали специально из других городов.

Группа Ария узнала об отмене концерта в Петербурге, когда уже ехала на гастроли. Фото: СОЦСЕТИ

Невольным источником неприятностей для музыкантов и слушателей стал комитет по культуре Санкт-Петербурга, который отозвал у организаторов ранее выданные разрешения. Между тем в самом ведомстве «Комсомолке» пояснили: ситуация – вынужденная.

- Сейчас у нас идет Международный экономический форум, в ближайшее время должны пройти еще два крупных мероприятия – ЕВРО-2020 и «Алые паруса», - уточнили в пресс-службе комитета по культуре. – Чтобы не создавать опасность вспышки заболеваемости и сохранить благополучную эпидемиологическую обстановку, решено было развести их в другими крупными мероприятиями – в частности, концертами, предполагающими большие скопления народа. Но волноваться не стоит - все мероприятия обязательно состоятся, но позже.

«Алые паруса», между тем, в этом году состоятся в обычном формате. Фото: Александр ГЛУЗ

Ну и самое неприятное: в комитете уточнили также, что пока отменены мероприятия, которые должны были пройти в ближайшие дни вплоть до 6 июня. Ключевое слово – «пока». Вполне возможно, что уже заявленные переносы и отмены на этом не закончатся – все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Но, судя по всему, Смольный питает надежду, что она так и останется благополучной: по крайней мере никакого конкретного плана, по каким площадками и мероприятиям «бить», если заболеваемость все-таки пойдет в рост, у комитета по культуре нет. Надеемся на лучшее, готовимся к худшему.