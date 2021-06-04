Умерла вдова актера из «17 мгновений весны», заслуженная артистка Карельской АССР Валентина Ловковская

Умерла вдова актера из «17 мгновений весны» Валентина Ловковская. Фото: 1418museum.ru / скриншот из фильма-спектакля «Граф Люксембург»

В Москве умерла вдова актера Василия Ловковского из «17 мгновений весны» - Валентина Ловковская. Ей было 92 года. Причины смерти пока неизвестны. По информации источника «Комсомолки», труп актрисы нашли в ее квартире на Байкальской улице.

- Видимых повреждений на теле не обнаружили. Труп отправили в морг для выяснения причины смерти. По факту происшествия проводится проверка, - сообщил «КП» источник.

Валентина Леонидовна Ловковская родилась в далеком 1929 году в Карелии. Вместе с мужем Василием она играла в Ростовском театре музкомедии. Ее супруг снялся в фильме-спектакле «Граф Люксембург» в роли мэра, а также в эпизодической роли в 3-й серии «17 мгновений весны». Валентина Ловковская прошла Великую Отечественную войну и является заслуженной артисткой Карельской АССР. Она на 21 год пережила своего супруга.

«КП» приносит соболезнования родным и близким Валентины Леонидовны.