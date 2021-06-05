Один человек пострадал и 40 эвакуированы при взрыве газа в Петербурге

Спасатели работают на месте ЧП на проспекте Энтузиастов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Громкий хлопок разбудил ранним утром субботы, 5 июня, жителей одного из домов в Красногвардейском районе Петербурга. Около 6:50 здесь, в одной из квартир, произошла утечка газа. В результате ЧП один человек пострадал, десятки были эвакуированы из зданий. Из-за ударной волны стена дома треснула.

- В 6:50 поступил вызов по адресу: Энтузиастов, дом 18, корпус 1. В жилом 9-этажном доме в квартире на пятом этаже в результате происшествия произошло частичное повреждение стены (обнаружены трещины в стене со смежной квартирой), - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

Очевидцы утверждают, что взрывной волной в квартире выбило окна, жителей дома вывели на улицу.

- От взрыва на балконе выбило окна, повылетало все, что находилось на балконе. Стоим на улице уже два часа, ждем новостей, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На месте ЧП работают экстренные службы, жителей подъезда вывели на улицу. Фото: vk.com/spb_today / Виталия Мартынова

По предварительным данным спасателей, пострадал один человек - жилец квартиры. Из подъезда, где произошло ЧП, эвакуированы 40 человек. На месте инцидента работают пожарно-спасательные подразделения МЧС, а также другие экстренные службы.

Информация о количестве пострадавших и причинах происшествия уточняется.

ОБНОВЛЕНО:

В пресс-службе «Петербурггаза» корреспонденту «Комсомольской правды» уточнили обстоятельства произошедшего.

- Наши сотрудники обследовали место происшествия. Взрыв произошел не на кухне, а в дальней комнате. Больших газовых баллонов там найдено не было, только небольшой, как для туристической плитки или заправки зажигалок, баллончик. Что послужило причиной ЧП - выясняют специалисты. Повреждения магистрального газопровода нет. Утечки газа или неисправностей оборудования, в том числе плиты, в квартире тоже нет. Пока там работают дознаватели, во всем подъезде пока отключена подача газа.

Проверку по факту ЧП начал Следственный комитет.

- По факту происшествия организована доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия, - рассказали в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. - Пострадавший госпитализирован. В случае наличия признаков преступления будет принято решение о возбуждении уголовного дела.