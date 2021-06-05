Умер заслуженный артист Карелии Петр (Пекка) Микшиев. Фото: vk.com/mincultrk

Печальная новость для российской культуры пришла из Петрозаводска. Здесь, на 87-м году жизни, умер Петр Микшиев — заслуженный артист Карелии, лауреат премии Станиславского, более известный как Пекка Микшиев. О смерти актера театра и кино сообщает республиканское Министерство культуры.

- 4 июня на 87-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался выдающийся деятель карельской национальной культуры, народный артист России, заслуженный артист Карелии, лауреат Государственной премии РСФСР имени К.С. Станиславского Петр Григорьевич Микшиев, - говорится на странице Минкультуры Карелии ВКонтакте.

В ведомстве отмечают, что судьба Пекки Микшиева (а именно под таким карельским именем артиста знают и помнят многие поколения зрителей) неразрывно связана с Национальным (Финским) театром Карелии, куда он пришел в 1957 году сразу после окончания национальной студии Ленинградского театрального института им. А.Н. Островского.

Талантливый и разносторонний актер сразу же завоевал любовь зрителей и радовал их, работая в театре на протяжении более 60 лет. Вместе с театром Пекка Микшиев пережил и годы популярности карельского искусства и тяжелые 90-е годы, когда на театр обращали совсем мало внимания.

Одна из двух киноработ Петра Микшиева - роль книготорговца в сериале "На край света". Фото: кадр из фильма / kino-teatr.ru

Уроженец Олонецкого района Карелии, он блестяще знал финский язык и не раз получал предложения о работе в Финляндии, но не оставил свой родной театр. Долгие годы он жил в скромной «хрущевке» в одном из районов Петрозаводска.

В театре Пекка Микшиев сыграл более 200 ролей, за одну из них - роль Вассилы в спектакле «Примешь ли меня, земля Карельская?», в 1972 году, удостоен Государственной премии РСФСР имени Станиславского. Имеет несколько республиканских наград, лауреат премии Республики Карелия 2010 года в области театрального искусства.

В кино сыграл две роли: эпизод в советско-финской драме «Свеаборг» (1972 г.) и роль хозяина книжного магазина в многосерийном фильме «На край света» (2011 г.).

- Светлая память о Петре Григорьевиче навсегда останется в сердцах тех, кто работал вместе с ним, знал его и любил. Министерство культуры Республики Карелия и коллектив Национального театра Карелии выражают глубокие соболезнования родным и близким, разделяют горечь утраты, - говорится в некрологе. Место и время прощания с артистом будет объявлено позднее.

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