Жара, самое время для загара. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На дворе лето, на календаре - июнь, суббота. Впереди у петербуржцев длва дня законного отдыха. О том, какой будет погода на выходные, 5 и 6 июня 2021 в Санкт-Петербурге, горожанам рассказывает «Комсомольская правда».

- Санкт-Петербург: лето переходит в жару. 5 июня, метеорологические условия в Северной столице будут формироваться под влиянием западной периферии антициклона. Он вновь защитит регион от нашествия дождевых туч, что позволит солнечным лучам продолжить процессы прогрева, а температура воздуха выйдет на максимум с начала лета, и окажется на 6-7 градусов выше нормы, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Петербуржцы наслаждаются теплом и солнцем Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Согласно прогнозу, суббота в Петербурге будет не просто теплой, а очень теплой. Температура воздуха составит +26…+28, а по Ленобласти +24…+29 градусов. Ожидается слабый северо-восточный ветер скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, но останется на уровне 764 мм ртутного столба, что немного выше нормы.

В воскресенье будет еще теплее. Ночью будет +13...+15, а днем воздух в городе прогреется до +29 градусов. Небольшую прохладу принесет слабый ветер северных направлений. Атмосферное давление продолжит падать. По Ленинградской области прогноз практически такой же.

В понедельник жара чуть спадет, но не сильно, до +25 градусов. В Петербурге обещают без осадков, а в отдельных районах области возможны небольшие дожди.