Маму с детьми спасли из горящей квартиры на проспекте Стачек в Петербурге

Женщину с двумя детьми спасли из квартиры на Стачек. Фото: vk.com/spb_today

Женщина с детьми оказалась в огненной ловушке на балконе горящей квартиры на проспекте Стачек. Спастись с третьего этажа не было никакой возможности - внизу асфальт. Пожарных вызвали очевидцы ЧП.

- Пожар в доме №46 на проспекте Стачек. Там двое детей на балконе. Там мама и 2 ребенка, - сообщают горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Маленькие дети с мамой оказались заперты на балконе горящей квартиры. Фото: vk.com/spb_today

До прибытия МЧС погорельцев пытались спасти простые горожане, они даже подогнали вниз грузовик и с его кузова хотели подняться наверх, но высота оказалась слишком большой. Спустя несколько минут на помощь примчались пожарные. Сначала они заливали горящую квартиру из брандспойтов, а чтобы помочь людям, забрались наверх по приставным лестницам. Вскоре на место примчалась машина с лестницей-подъемником. С ее помощью спасатели вынесли всех троих из огня.

- В 12:22 поступил вызов: Кировский район, проспект Стачек, 46, 5- этажный жилой дом, на 4-м этаже горит квартира, открытым огнем. На балконе люди, проводятся работы по спасению при помощи 3-х коленной лестницы. На месте три автоцистерны, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Через несколько минут поступила обнадеживающая информация: «Из горящей спасли двух детей и женщину».

До прибытия подъемника пожарные поднимались наверх по приставным лестницам. Фото: vk.com/spb_today

Работы на месте возгорания продолжаются, чтобы потушить пожар, пришлось перекрыть движение по одной стороне проспекта Стачек.

ОБНОВЛЕНО:

- В 6-комнатной коммунальной квартире горела обстановка на площади в 22 м.кв. (комната по всей площади 12 м.кв., коридор 10 м.кв.). В 13:03 локализация, ликвидация открытого горения. С балкона горящей квартиры спасены три человека из них два ребенка. Всего были эвакуированы 15 человек. Информация по пострадавшим уточняется, - сообщает пресс-служба МЧС.

По данным спасателей, при пожаре пострадали четыре человека - мужчина ожоги тела 8 % доставляется в НИИ Джанелидзе, женщина 26 лет и 2 ребенка (мальчики 3 года и 5 лет), у них легкое отравление угарным газом.

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