Губернатор Петербурга рассказал о результатах ПМЭФ-2021

Губернатор подвел итоги ПМЭФ-2021 для Петербурга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

5 июня в Санкт-Петербурге завершается XXIV Петербургский международный экономический форум. Он стал первым масштабным событием подобного рода в мире, проведенном в очном режиме за время пандемии. В прошлом году мероприятие было отменено из-за резкого распространения коронавируса, поэтому на нынешний форум были возложены особые надежды. Итоги ПМЭФ-2021 подвел губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который ответил на вопросы «Комсомольской правды».

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о соглашении с «Метростроем Северной столицы» (МСС). Какие цели и задачи в нем обозначены?

– Строить метро в Петербурге должна компания, принадлежащая городу. Подписанное на ПМЭФ акционерное соглашение с АО «Метрострой Северной Столицы» закрепило в собственности города 65% акций нового предприятия.

Мы урегулировали все вопросы управления, согласовали условия его работы и финансирования. Соглашение с МСС дает нам возможность активизировать работу с Правительством Российской Федерации, чтобы закрепить за новым предприятием особый статус единственного поставщика услуг по строительству и реконструкции объектов петербургского метрополитена. Это также позволит повысить темпы строительства.

Стенд Петербурга был ориентирован на экологию и чистую энергию. Фото: Анна ПОСЛЯНОВА

– Какой из проектов, представленных на ПМЭФ, кажется Вам наиболее важным и значимым?

– Важен не какой-то один проект, а общий тренд развития города, как современного мегаполиса. У нас четкие планы действий по каждому перспективному направлению. Строительство ШМСД (Широтной магистрали скоростного движения , аналог ЗСД - прим.ред.) завершит создание в городе сети опорных автомобильных дорог, о чем 20 лет назад никто даже не мечтал. Расширение аэропорта «Пулково» стимулирует туризм как один из локомотивов городской экономики.

Заявленный нами переход Петербурга к новой специализации, связанной с наукой и высокими технологиями, воплощается в конкретные проекты. Это технологические долины СПбГУ «Невская дельта», «ИТМО Хайпарк», «Приморская долина» - Морского технического университета, а также новые центры разработки «Газпром Нефти», компании «Jet Brains».

В цифровизации договорились о сотрудничестве с ключевыми игроками – «Сбербанком», «Ростелекомом», компаниями «МТС» и «ЭР-Телеком».

Настоящий прорыв наметился в экологической повестке. Газомоторное топливо, электробусы и другой электрический общественный транспорт, водородная энергетика. Поддерживаем высокие темпы развития фармкластера. Договорились, что «БИОКАД» и «ПОЛИСАН» расширят свои производства и активизируют научно-исследовательские работы. Работа на стыке медицины и синтетической биологии – сегодня один самых перспективных мировых рынков.

В прошлом году форум не состоялся из-за пандемии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– С какими наиболее важными партнерами удалось договориться в рамках ПМЭФ?

– Очень важный итог Форума – выход на качественно новый уровень сотрудничества Петербурга с банком ВТБ. Банк включается во все сферы развития города. Воздушный транспорт, автомобильные дороги, строительство метро, инвестиции в социальную инфраструктуру. Общая сумма наших контрактов с ВТБ, заключенных на Форуме – порядка 120 млрд рублей.

Это результат многолетнего взаимовыгодного сотрудничества. И неукоснительного выполнения городом своих обязательств по уже работающим ГЧП-проектам (государственно-частное партнерство - прим.ред.) с участием бизнеса. Банк считает Петербург надежным партнером и видит, что у Петербурга отличные перспективы. ПМЭФ-21 становится точкой отсчета, с которой Северная столица начнет новый инвестиционный цикл. Результаты предыдущего инвестиционного цикла помогли нам выстоять в условиях пандемии. Сейчас удалось гарантировать городу дальнейший восстановительный рост. И обеспечить средствами развитие Петербурга на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Форум принял 13 тысяч участников из 140 стран мира. Фото: Артем КИЛЬКИН

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