Главный корпус кампуса ИТМО Хайпарк построят под Петербургом к 2024 году

Главный корпус Хайпарка построят к 2024 году. Фото: Госглавэкспертиза

Новый научный кампус ИТМО Хайпарк построят быстрее, чем предполагалось. Об этом было заявлено рамках проходящего Петербургского международного экономического форума. О начале реализации проекта заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

- Мы рассмотрели текущий статус реализации программы по развитию инфраструктуры университета ИТМО, приняли решение о дальнейшем финансировании этого проекта - очень важного для города и отрасли в части подготовки кадров. Идем в графике финансирования, отставаний нет, - отметил министр.

Строительство инженерной инфраструктуры для кампуса начнется уже в июле, а учебных корпусов и общежития – в августе нынешнего года. Главный корпус и общежития должны быть введены в эксплуатацию в начале 2024 года.

Напомним, что кампус ИТМО Хайпарк появится в городе-спутнике Южный, Пушкинского района Петербурга. Сам центр должен стать аналогом столичного «Сколково».

Здесь будут созданы 12 тысяч рабочих мест. Здесь будут учиться 3,6 тысяч студентов, откроются 5 инновационных производств, будут работать 50 лабораторий международного уровня. Инвестиции в проект составят 41 миллиард рублей. Из них 28 даст федеральное правительство, 14,4 - инвесторы, а 4,8 выделит Петербург.

Полностью проект научного центра с городом-спутником южный будет реализован к 2027 году.

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