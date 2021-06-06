Путяга, сосуля и пухто: Какие местные слова жители Петербурга и Ленобласти чаще всего употребляют в Сети

Лингвисты рассказали о диалектизмах, характерных для Петербурга и Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученые из Института русского языка имени Виноградова РАН вместе с «Яндексом» выявили необычные слова, которые используют в рунете только жители Санкт-Петербурга и Ленобласти. В региональный список диалектизмов попали: хабарик, путяга, задвиг, пухто и больняк. Не обошлось и без более популярных слов вроде бадлона, парадной, шавермы, сосули и поребрика.

- Ко Дню русского языка мы старались включать в основную часть исследования слова, которые могут показаться интересными и непонятными жителям тех регионов, где их не употребляют. При этом мы оставляли и некоторые слова, которые, скорее всего, известны тем, кто до этого уже интересовался региональной лексикой (например, петербургское слово бадлон – водолазка или сибирское слово вехотка – мочалка), - рассказывают ученые.

Итак, вот определения некоторых характерных для Петербурга и Ленобласти диалектизмов вместе с примерами их употребления:

- Хабарик – окурок. Под моим окном вечно лежит куча хабариков.

- Пухто – мусорный контейнер. Я выкидываю картон только в большой пухто.

- Переплеваться – испытать либо выразить сильное недовольство. Я посмотрел половину матча сборной России и переплевался.

- Задвиг – какая-либо странность. Люблю тебя за то, что ты терпишь мои задвиги.

- Больняк – больничный лист. Мне выдали больняк после выздоровления от коронавируса.

- Путяга – училище, среднее специальное учебное заведение. Мне достаточно закончить путягу, а не мучиться в вузе.

Добавим, что некоторые диалектизмы характерны и для ряда других регионов. Например, переплевываются не только петербуржцы, но и жители Карелии, Мурманска, Архангельска и Ярославля. А шаверму едят и в Новгородской области.