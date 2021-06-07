Выставка, посвященная 200-летнему юбилею Фёдора Достоевского, открылась в Петербурге. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Выставка – конкурс дизайн-проектов под названием «Д200» открылась сегодня в стенах литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского на Кузнечном переулке 5/2 в честь 200-летнего юбилея великого писателя. Организатором события выступает институт графического дизайна СПбГУПТД. Выставка призвана, используя визуальный язык, рассказать о значимом событии 2021 года – 200-летии классика русской литературы Федора Достоевского, подчеркнуть масштаб его личности в отечественной истории. Как говорят организаторы мероприятия, она ориентирована в первую очередь на молодежную аудиторию, но, несомненно, вызовет интерес и у всех, интересующихся жизнью и творчеством классика.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

На экспозиции можно увидеть работы, выполненные с использованием широкого спектра графических техник и приемов, разнообразную дизайн-продукцию: плакаты, карты-путеводители, в том числе цифровые проекты и мультимедийные ролики. Представленные на выставке работы призывают изучать жизнь и творчество великого писателя, читать его произведения, не утратившие актуальности и сегодня. Участники выставки, используя визуальный язык, старались передать чувства и эмоции, которые возникают при соприкосновении с творчеством писателя.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Торжественно открыли выставку в стенах Музея Ф. М. Достоевского на Кузнечном переулке директор Института графического дизайна СПбГУПТД Алина Сухарева, куратор выставки, научный сотрудник Музея Татьяна Чубукова, главный художник издательства «Аркадия», доцент СПбГУПТД Александр Андрейчук, начальник управления по воспитательной работе в университете Людмила Виноградова и заведующая кафедрой графического дизайна в арт-пространстве Марина Кузнецова.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

- Федор Михайлович Достоевский – выдающийся русский писатель, мыслитель, философ. Он открыл всем русский мир, загадочную русскую душу, и продолжает открывать и сегодня, оставаясь одним из самых цитируемых и переводимых писателей в мире, - комментирует директор института графического дизайна СПбГУПТД Алина Сухарева, - для нас эта выставка в мемориальном музее Ф.М. Достоевского – большая честь, а также возможность продемонстрировать бережное отношение, понимание и любовь к творчеству Достоевского представителей современного поколения дизайнеров-графиков 21 века, которые посвящают свои работы 200-летнему юбилею великого писателя.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Директор музея Наталья Ашимбаева отметила высокий профессиональный уровень работ и нетривиальный взгляд студентов Университета промышленных технологий и дизайна на творчество Достоевского. Авторы нескольких работ заинтересовали ее в плане будущего сотрудничества с музеем. Александр Андрейчук рассказал о том, что некоторыми плакатами и путеводителями, вошедшие в выставку, уже заинтересовалась туристическая отрасль города.

Посетить выставку может любой желающий до 23 июня. Затем расширенная экспозиция переедет в выставочный холл Университета промышленных технологий и дизайна и будет экспонироваться вплоть до дня рождения великого писателя. Именно в этот день будут подведены итоги конкурсного отбора, к участию в котором присоединяться и международные графические и мультимедийные дизайнеры. Конкурсные проекты представлены по 8 номинациям: изобразительный прием в плакате, образ и идея в плакате, типографика в плакате, идея в карте-путеводителе, графический образ в карте-путеводителе, печатная графика, станковая композиция, мультимедийный плакат.